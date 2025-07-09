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9 липня 2025, 18:29

Капіталізація Nvidia досягла $4 трильйони: це абсолютний рекорд серед світових компаній

Виробник чипів Nvidia у середу, 9 липня, став найдорожчою компанією у світі, а його ринкова капіталізація вперше в історії сягнула позначки у $4 трильйони. Компанія обігнала попередніх лідерів — Microsoft та Apple. Про це повідомляє CNBC.

Виробник чипів Nvidia у середу, 9 липня, став найдорожчою компанією у світі, а його ринкова капіталізація вперше в історії сягнула позначки у $4 трильйони.

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Стрімке зростання на тлі ШІ-буму

Акції Nvidia зросли більш ніж на 2% у середу, продовживши своє феноменальне ралі. Головним драйвером зростання є ажіотажний попит на графічні процесори компанії, які є незамінними для тренування великих мовних моделей та інших систем штучного інтелекту.

Зростання капіталізації компанії було надзвичайно стрімким:

  • У лютому 2024 року вона досягла $2 трлн.
  • У червні 2024 року — $3 трлн.
  • 9 липня 2025 року — $4 трлн.

Лише з початку поточного року акції Nvidia зросли на 22%, а за останній місяць — на понад 15%. За останні п'ять років їхня вартість збільшилася більш ніж у 15 разів.

Виклики на китайському ринку

Попри історичне досягнення, Nvidia стикається з викликами на міжнародних ринках. Головною проблемою є експортні обмеження з боку США, які не дозволяють компанії постачати свої новітні ШІ-чипи до Китаю. У травні генеральний директор компанії Дженсен Хуанг заявляв, що ці обмеження можуть коштувати Nvidia $8 млрд недоотриманих доходів.

Однак наразі глобальний попит на чипи для штучного інтелекту, зокрема з боку таких гігантів, як Microsoft, який є одним із найбільших клієнтів Nvidia, продовжує стимулювати зростання компанії.

Чому це важливо

Досягнення Nvidia позначки в $4 трлн — це не просто новий рекорд на фондовому ринку, а символ тектонічного зсуву у світовій економіці. Це свідчить про те, що революція штучного інтелекту є не просто технологічним трендом, а фундаментальним економічним явищем, яке створює трильйони доларів нової вартості.

Водночас така захмарна капіталізація базується на очікуваннях, що експоненційне зростання попиту на ШІ триватиме й надалі. Будь-яке сповільнення цього тренду, посилення конкуренції або поява проривної альтернативної технології становить величезний ризик для компанії. Статус Nvidia як «короля ШІ» є беззаперечним сьогодні, але утримання цієї позиції вимагатиме від неї постійних інновацій в умовах дедалі жорсткішої конкуренції.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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