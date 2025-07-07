Міжнародні резерви України зросли до $45,1 мільярда завдяки допомозі партнерів
Головне за понеділок: міжнародні резерви зросли, банківська таємниця
За підсумками червня 2025 року міжнародні резерви України зросли на 1,2% і станом на 1 липня становили $45,1 мільярда. Зростання стало можливим завдяки тому, що значні обсяги фінансової допомоги від міжнародних партнерів перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни.
Україна ввела санкції проти «криптовалютних схем» росії
Президент України Володимир Зеленський оголосив про підписання нового пакету санкцій проти росії. У ньому особливу увагу приділено фінансовим схемам із використанням криптоактивів.
Банківська таємниця: Гетманцев запевнив, що чинний склад Ради не ухвалить рішення про розкриття
Чинний склад Верховної Ради девʼятого скликання не голосуватиме за розкриття банківської таємниці. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у подкасті «Хроніки економіки», передає ЕП.
Кабмін запускає нову виплату — «Пакунок школяра»
Кабінет Міністрів 7 липня ухвалив рішення про запуск нової виплати — «Пакунок школяра». Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр міністр Денис Шмигаль. «Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі», — зазначив він.
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