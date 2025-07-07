Головне за понеділок: міжнародні резерви зросли, банківська таємниця

Чинний склад Верховної Ради девʼятого скликання не голосуватиме за розкриття банківської таємниці. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у подкасті «Хроніки економіки», передає ЕП.

Кабмін запускає нову виплату — «Пакунок школяра»

Кабінет Міністрів 7 липня ухвалив рішення про запуск нової виплати — «Пакунок школяра». Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр міністр Денис Шмигаль. «Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі», — зазначив він.