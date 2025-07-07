Чинний склад Верховної Ради девʼятого скликання не голосуватиме за розкриття банківської таємниці. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у подкасті «Хроніки економіки», передає ЕП.
7 липня 2025, 11:42
Банківська таємниця: Гетманцев запевнив, що чинний склад Ради не ухвалить рішення про розкриття
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«Ми не будемо розкривати банківську таємницю у цьому скликанні Верховної Ради, — точно», — сказав нардеп.
Відповідаючи на питання, чому у Бюджетній декларації Мінфіну розкриття банківської таємниці вказане одним із пунктів, Гетманцев зауважив, що цей документ розрахований на три роки і він сподівається, що чинне скликання Ради не буде працювати так довго.
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Нагадаємо
- 3 липня Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 13233, який передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.
- Раніше Гетманцев заявив, що у Фінансовому комітеті Верховної Ради України немає жодного законопроєкту, який би передбачав розкриття банківської таємниці для Державної податкової служби.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Взагалі в Конституції зазначено, що «У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.» На відміну від того, що про нашого презіка придумали, у випадку з Радою це чітко зазначено в Конституції.
Тому це скликання може бути ще дуже і дуже довго))