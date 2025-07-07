Банківська таємниця: Гетманцев запевнив, що чинний склад Ради не ухвалить рішення про розкриття

Чинний склад Верховної Ради девʼятого скликання не голосуватиме за розкриття банківської таємниці. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у подкасті «Хроніки економіки», передає ЕП.

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«Ми не будемо розкривати банківську таємницю у цьому скликанні Верховної Ради, — точно», — сказав нардеп.

Відповідаючи на питання, чому у Бюджетній декларації Мінфіну розкриття банківської таємниці вказане одним із пунктів, Гетманцев зауважив, що цей документ розрахований на три роки і він сподівається, що чинне скликання Ради не буде працювати так довго.

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