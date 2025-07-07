Кабмін запускає нову виплату — «Пакунок школяра»

Кабінет Міністрів 7 липня ухвалив рішення про запуск нової виплати — «Пакунок школяра». Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр міністр Денис Шмигаль.

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Скільки коштів на одну дитину

«Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі», — зазначив Шмигаль.

Як отримати кошти

Отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через Дію. Все буде зручно і просто.

Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.