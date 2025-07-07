Кабінет Міністрів 7 липня ухвалив рішення про запуск нової виплати — «Пакунок школяра». Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр міністр Денис Шмигаль.
7 липня 2025, 15:34
Кабмін запускає нову виплату — «Пакунок школяра»
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Скільки коштів на одну дитину
«Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі», — зазначив Шмигаль.
Як отримати кошти
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Отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через Дію. Все буде зручно і просто.
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Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.
Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.
Джерело: Мінфін
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