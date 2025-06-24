Головне за вівторок: євро оновлює максимум, угода між поштами України та США

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 25 червня, зафіксувавши новий історичний максимум для європейської валюти, яка вперше перетнула позначку у 48,5 гривні. Водночас гривня продемонструвала незначне зміцнення щодо долара США.

Укрпошта підписала угоду з Поштою США. Що це дасть клієнтам

Укрпошта уклала угоду з Поштовою службою США, підготовка до якої тривала понад два роки. Про це 24 червня повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Податковий комітет закликає уряд та НБУ ухвалити рішення про пільгове кредитування військових

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики за результатами останнього засідання, звертається до Кабміну та Нацбанку ухвалити невідкладні рішення для забезпечення справедливого доступу військових та ветеранів до кредитування.

Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на $1,37 мільярда

Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов’язав ПАТ «Газпром» виплатити $1,37 млрд на користь НАК «Нафтогаз». Про це, 23 червня, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.