Укрпошта підписала угоду з Поштою США. Що це дасть клієнтам

Укрпошта уклала угоду з Поштовою службою США, підготовка до якої тривала понад два роки. Про це 24 червня повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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Що відомо про угоду

Голова Укрпошти зазначив, що угода є конфіденційною, але один із ключових її аспектів — відкриття для доставки чотирьох аеропортів у США: Лос-Анджелеса, Чикаго, Маямі та Нью-Йорка.

«Це дозволить ще більше прискорити доставку до США, зберігши при цьому чинні тарифи. Наші клієнти незабаром відчують покращення термінів доставки», — зазначив Смілянський.

За його словами, Укрпошта планує скоротити час доставки до США з 8−10 днів до 6−8 днів. Крім того, будуть запроваджені вигідніші тарифи для важчих посилок.

«Наразі діє вигідна пропозиція для легких посилок Prime, і ми домовилися розширити її на посилки вагою до 5 кг. Ці зміни набудуть чинності в період із 1 жовтня 2025 року до 1 січня 2026 року», — уточнив Смілянський.

Пошта США зобов’язалася допомогти переконати Amazon та інші торговельні платформи запровадити пряму доставку в Україну.