Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на $1,37 мільярда

Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов’язав ПАТ «Газпром» виплатити $1,37 млрд на користь НАК «Нафтогаз». Про це, 23 червня, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

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«З травня 2022 року Газпром порушив свої контрактні зобов’язання за принципом „take or pay“, припинивши оплати. У вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітраж, який Газпром намагався заблокувати через російські суди. Це не спрацювало. Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік Нафтогазу», — зазначив Корецький.

За його словами, це важлива перемога. Він подякував професійній команді юристів НАК «Нафтогаз» та юридичним радникам Wikborg Rein за цей результат.

«Наступний етап — забезпечити виконання рішення. Над цим і будемо працювати. Крок за кроком», — наголосив Корецький.