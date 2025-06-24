Євро вперше перевищило 48,5 грн: НБУ встановив новий курс

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 25 червня, зафіксувавши новий історичний максимум для європейської валюти, яка вперше перетнула позначку у 48,5 гривні. Водночас гривня продемонструвала незначне зміцнення щодо долара США. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті регулятора 24 червня.

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Рекордний курс євро

Офіційний курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 48,5084 грн/€. Це на 49 копійок вище, ніж у попередній день, і є новим історичним рекордом. Попередній максимум було зафіксовано 23 червня на рівні 48,2006 грн/€.

Позиції долара

Натомість щодо долара США гривня дещо зміцнилася. Офіційний курс на 25 червня встановлено на позначці 41,7924 грн, що на 8 копійок нижче, ніж у вівторок. Поточний курс долара все ще залишається нижчим за історичний максимум, зафіксований 13 січня 2025 року нарівні 42,2841 грн.

Чому це важливо

Сьогоднішній рекордний стрибок курсу євро є яскравим прикладом впливу глобальних ринків на українську економіку. Попри те, що гривня локально змогла дещо зміцнитися відносно долара, цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати значно сильніше зростання самого євро проти долара на міжнародній арені.

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