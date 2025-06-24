Банківська таємниця: Гетманцев вкотре спростував інформацію про її розкриття у 2025 році

У Фінансовому комітеті Верховної Ради України немає жодного законопроєкту, який би передбачав розкриття банківської таємниці для Державної податкової служби. Про це вкотре заявив голова комітету Данило Гетманцев .

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«Тисячу разів вже спростовував і казав, що точно в цьому скликанні парламенту цього не буде, але хтось не вірить і хтось породжує чергові міфи», — повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Мова йде про законопроєкт, що вносить зміни до низки законодавчих актів. Його мета — забезпечити відповідність України критеріям Європейської платіжної ради, що є ключовим для подальшої інтеграції в європейську фінансову систему.

Наприкінці минулого тижня міністр фінансів Сергій Марченко висловився на підтримку ухвалення цих змін. Він наголосив, що такі новації є необхідною умовою для приєднання України до міжнародної системи переказів у євро SEPA.

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«Дійсно, зазначеним законопроєктом передбачається створення реєстру, лише реєстру банківських рахунків і банківських комірок. Але яким чином будуть створювати ці реєстри, хто їх буде вести, — це все ми будемо з'ясовувати, обговорювати на комітеті, і приймати відповідні рішення, які точно не порушують прав громадян. Ми точно станемо на захист наших громадян», — наголосив Гетманцев.

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SEPA

SEPA (Єдина зона платежів у євро) фактично є європейським аналогом більш відомої системи SWIFT. Однак, на відміну від SWIFT, що охоплює понад 200 країн світу і дозволяє перекази в доларах та багатьох інших валютах, SEPA — це локальний сервіс, орієнтований виключно на платежі в євро.

Система SEPA діє в країнах Європейського Союзу, а також у деяких сусідніх державах, таких як Велика Британія та Норвегія. Цього року до SEPA також приєдналася Молдова.

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Нагадаємо

У лютому 2025 року голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що НБУ не погодиться з позасудовим доступом будь-якого держоргану до банківської таємниці українців.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко допустив, що податкова отримає доступ до банківської таємниці українців. Однак очільник Нацбанку наголосив, що банківська таємниця — один із фундаментальних інститутів довіри до банків і фінансової системи.