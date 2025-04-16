Розкриття банківської таємниці не принесе жодної користі — Южаніна

Член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна вважає, що розкриття банківської таємниці не принесе жодної реальної користі ні для держави, ні для держбюджету. Таку думку вона висловила в інтерв'ю Українським Новинам.

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«Для України, як держави, розкриття банківської таємниці жодної реальної користі не принесе. Для державного бюджету також», — сказала вона.

На її думку, розкриття банківської таємниці може лише відкрити додаткові можливості для зловживань з боку контролюючих органів.

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Сама Южаніна виступає категорично проти повного розкриття банківської таємниці українців.

Крім того, вона звернула увагу на новий законопроєкт, підготовлений Міністерством фінансів, який передбачає обов'язкове відкриття окремого рахунку для реєстрації на онлайн-платформах надання послуг, наприклад, таксі, до якого контролюючий орган матиме доступ для відстеження всіх доходів.

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Нагадаємо

Голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої актуальності у світлі інтеграції України до ЄС, де банківська таємниця також є дуже важливою сутністю та інститутом.