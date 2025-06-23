Головне за понеділок: уряд призначив в.о. голови ДПС, Goldman прогнозує нафту по $110

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючою обов’язки голови Державної податкової служби Лесю Карнаух. Згідно із розпорядженням, на Карнаух обовʼязки Голови Державної податкової служби покладені тимчасово — до призначення голови ДПС.

Кабмін направив понад 22 млрд грн на проєкти відновлення

Уряд спрямував понад 22 млрд грн фінансового ресурсу, наданого партнерами, на потреби відновлення.

Goldman Sachs попереджає: ціни на нафту можуть зрости до $110

Goldman Sachs попередив про ризики для світового енергопостачання на тлі побоювань щодо потенційних перебоїв в Ормузькій протоці, які призведуть до значного зростання цін на нафту та природний газ, йдеться у записці банку від неділі.

Чому курс долара та євро цього тижня всіх сильно здивує