Кабмін призначив т. в. о. голови Державної податкової служби Лесю Карнаух
Головне за понеділок: уряд призначив в.о. голови ДПС, Goldman прогнозує нафту по $110
Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючою обов’язки голови Державної податкової служби Лесю Карнаух. Згідно із розпорядженням, на Карнаух обовʼязки Голови Державної податкової служби покладені тимчасово — до призначення голови ДПС.
Кабмін направив понад 22 млрд грн на проєкти відновлення
Уряд спрямував понад 22 млрд грн фінансового ресурсу, наданого партнерами, на потреби відновлення.
Goldman Sachs попереджає: ціни на нафту можуть зрости до $110
Goldman Sachs попередив про ризики для світового енергопостачання на тлі побоювань щодо потенційних перебоїв в Ормузькій протоці, які призведуть до значного зростання цін на нафту та природний газ, йдеться у записці банку від неділі.
Чому курс долара та євро цього тижня всіх сильно здивує
Кінець місяця на українському валютному ринку минатиме на тлі дуже напруженої ситуації як у світі, так і в Україні. Як і раніше, надто багато зберігається чинників, які можуть спровокувати серйозні коливання пари євро/долар на світових майданчиках, що позначатиметься на українських котируваннях євровалюти щодо гривні.
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