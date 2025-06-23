Уряд спрямував понад 22 млрд грн фінансового ресурсу, наданого партнерами, на потреби відновлення. Рішення ухвалене на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 23 червня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
23 червня 2025, 15:04
Кабмін направив понад 22 млрд грн на проєкти відновлення
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Кошти від Японії
За його словами, майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) буде передано на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства міст.
Також близько 1,4 млрд грн від JICA виділяється на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів. Ще майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки Європейського Союзу Уряд розподілив на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.
«Вдячні друзям та партнерам за солідарність. Реконструкція України буде великим глобальним проектом, успіх якого визначить майбутнє Європи та світу», — зазначив Денис Шмигаль.
Джерело: Мінфін
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