Goldman Sachs попереджає: ціни на нафту можуть зрости до $110

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 червня 2025, 9:39

Goldman Sachs попереджає: ціни на нафту можуть зрости до $110

Goldman Sachs попередив про ризики для світового енергопостачання на тлі побоювань щодо потенційних перебоїв в Ормузькій протоці, які призведуть до значного зростання цін на нафту та природний газ, йдеться у записці банку від неділі, 22 червня, пише Reuters.

Goldman Sachs попередив про ризики для світового енергопостачання на тлі побоювань щодо потенційних перебоїв в Ормузькій протоці, які призведуть до значного зростання цін на нафту та природний газ, йдеться у записці банку від неділі, 22 червня, пише Reuters.
Фото: dv.ee

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогнози по цінам на нафту

Банк оцінив, що ціна нафти марки Brent може ненадовго досягти піку в $110 за барель, якщо потік нафти через критично важливий водний шлях скоротиться вдвічі протягом місяця і залишиться на 10% нижче протягом наступних 11 місяців.

Після цього ціни знизяться, а в четвертому кварталі 2025 року середня ціна на нафту Brent становитиме близько $95 за барель, йдеться в примітці.

Ціни на нафту 23 червня

Ціни на нафту в понеділок підскочили до найвищого рівня з січня після того, як Вашингтон приєднався до Ізраїлю в атаці на ядерні об'єкти Ірану.

Читайте також: США завдали масованого удару по ядерних об'єктах Ірану, Трамп оголосив про їх «повне знищення»

Goldman, посилаючись на дані Polymarket, наголосив, що ринки прогнозів, попри обмежену ліквідність, зараз відображають 52% ймовірність закриття Іраном Ормузької протоки у 2025 році.

Крім того, зазначається, що падіння поставок з Ірану на 1,75 мільйона барелів на день може призвести до зростання ціни на Brent до піку близько $90 за барель.

За одним із сценаріїв, банк заявив, що падіння поставок іранської нафти на 1,75 мільйона барелів на день (б/д) протягом шести місяців з подальшим поступовим відновленням може призвести до того, що ціна на нафту Brent досягне піку в $90 за барель, перш ніж впаде до $60 до 2026 року.

У другому підсценарії, де видобуток в Ірані залишається стабільно низьким, ціна на Brent все ще може досягти піку в $90, але стабілізуватися в межах $70−80 у 2026 році через скорочення запасів та глобальних вільних потужностей, повідомив Goldman Sachs.

«Хоча події на Близькому Сході залишаються нестабільними, ми вважаємо, що економічні стимули, зокрема для США та Китаю, для спроб запобігти тривалому та дуже великому зриву Ормузької протоки будуть вагомими», — заявили в Goldman Sachs.

Читайте також: Парламент Ірану схвалив перекриття Ормузької протоки у відповідь на удар США

Вища рада національної безпеки Ірану має ухвалити остаточне рішення щодо закриття Ормузької протоки після бомбардувань США, повідомив в неділю іранський телеканал Press TV після того, як, як повідомлялося, парламент підтримав цей захід.

Goldman Sachs також прогнозує, що європейські ринки природного газу, включаючи бенчмарк TTF, врахують вищу ймовірність збоїв, причому TTF потенційно зросте ближче до 74 євро за мегават-годину (25 доларів США/MMBtu).

Однак банк зазначив, що ціни на природний газ у США зіткнуться з обмеженим впливом через структурні фактори, такі як сильні експортні потужності та мінімальні внутрішні потреби в імпорті СПГ.

Нагадаємо

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
23 червня 2025, 12:50
#
Конгеніально…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами