Goldman Sachs попереджає: ціни на нафту можуть зрости до $110

Goldman Sachs попередив про ризики для світового енергопостачання на тлі побоювань щодо потенційних перебоїв в Ормузькій протоці, які призведуть до значного зростання цін на нафту та природний газ, йдеться у записці банку від неділі, 22 червня, пише Reuters.

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Прогнози по цінам на нафту

Банк оцінив, що ціна нафти марки Brent може ненадовго досягти піку в $110 за барель, якщо потік нафти через критично важливий водний шлях скоротиться вдвічі протягом місяця і залишиться на 10% нижче протягом наступних 11 місяців.

Після цього ціни знизяться, а в четвертому кварталі 2025 року середня ціна на нафту Brent становитиме близько $95 за барель, йдеться в примітці.

Ціни на нафту 23 червня

Ціни на нафту в понеділок підскочили до найвищого рівня з січня після того, як Вашингтон приєднався до Ізраїлю в атаці на ядерні об'єкти Ірану.

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Goldman, посилаючись на дані Polymarket, наголосив, що ринки прогнозів, попри обмежену ліквідність, зараз відображають 52% ймовірність закриття Іраном Ормузької протоки у 2025 році.

Крім того, зазначається, що падіння поставок з Ірану на 1,75 мільйона барелів на день може призвести до зростання ціни на Brent до піку близько $90 за барель.

За одним із сценаріїв, банк заявив, що падіння поставок іранської нафти на 1,75 мільйона барелів на день (б/д) протягом шести місяців з подальшим поступовим відновленням може призвести до того, що ціна на нафту Brent досягне піку в $90 за барель, перш ніж впаде до $60 до 2026 року.

У другому підсценарії, де видобуток в Ірані залишається стабільно низьким, ціна на Brent все ще може досягти піку в $90, але стабілізуватися в межах $70−80 у 2026 році через скорочення запасів та глобальних вільних потужностей, повідомив Goldman Sachs.

«Хоча події на Близькому Сході залишаються нестабільними, ми вважаємо, що економічні стимули, зокрема для США та Китаю, для спроб запобігти тривалому та дуже великому зриву Ормузької протоки будуть вагомими», — заявили в Goldman Sachs.

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Вища рада національної безпеки Ірану має ухвалити остаточне рішення щодо закриття Ормузької протоки після бомбардувань США, повідомив в неділю іранський телеканал Press TV після того, як, як повідомлялося, парламент підтримав цей захід.

Goldman Sachs також прогнозує, що європейські ринки природного газу, включаючи бенчмарк TTF, врахують вищу ймовірність збоїв, причому TTF потенційно зросте ближче до 74 євро за мегават-годину (25 доларів США/MMBtu).

Однак банк зазначив, що ціни на природний газ у США зіткнуться з обмеженим впливом через структурні фактори, такі як сильні експортні потужності та мінімальні внутрішні потреби в імпорті СПГ.

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