Головне за вівторок: НБУ прогнозує уповільнення інфляції й рекордне збільшення валютних запасів

За перші п’ять місяців 2025 року Україна отримала майже $18 млрд зовнішньої допомоги у формі пільгових кредитів та грантів. До кінця року цей обсяг може зрости до $55 млрд. Це станеться передусім завдяки пришвидшеному надходженню траншів за механізмом ERA, а також отриманню запланованої підтримки від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Нацбанк очікує на уповільнення інфляції влітку

Річне зростання споживчих цін у травні досягло 15,9%, але найближчим часом інфляція почне сповільнюватися, вважають у Нацбанку. Основні фактори, які стимулювали зростання цін, вже втрачають силу.

Українці зменшили заощадження у банках, але нарощують інвестиції в ОВДП

За останні півроку частка банківських вкладень у доходах населення трохи знизилася, складаючи близько 3%. Цей показник відповідає середньому рівню в країнах ЄС, проте європейці частіше обирають альтернативні інструменти заощаджень.

Індекс фінансового стресу на найнижчому рівні з початку великої війни — НБУ

Протягом першої половини року Індекс фінансового стресу (ІФС) перебував на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення, хоча і був волатильним. Незмінно найбільший внесок в ІФС мав валютний субіндекс, який дещо знизився порівняно з початком року передусім через скорочення обсягів валютних інтервенцій.