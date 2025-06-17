Нацбанк очікує на уповільнення інфляції влітку

Річне зростання споживчих цін у травні досягло 15,9%, але найближчим часом інфляція почне сповільнюватися, вважають у Нацбанку . Основні фактори, які стимулювали зростання цін, вже втрачають силу. Про це повідомляється у Звіті про фінансову стабільність, який підготував регулятора.

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Чому інфляція сповільниться

Навіть попри пошкодження від весняних заморозків, надходження на ринок свіжої сільськогосподарської продукції сприятиме зниженню продовольчої інфляції.

Покращення ситуації з енергопостачанням та відсутність підвищення тарифів на газ і опалення для населення також обмежать зростання цін.

Роль монетарної політики

Національний банк продовжує дотримуватися жорсткої грошово-кредитної політики. Підвищення облікової ставки наприкінці минулого року призвело до зростання відсотків за депозитами та активізації інвестицій у гривневі строкові інструменти.

Пом’якшення монетарної політики стане можливим лише після подолання піку інфляції та зниження ризиків її закріплення на високому рівні.

Чому це важливо

Сповільнення інфляції означатиме зменшення фінансового навантаження на домогосподарства та бізнес. Це створить передумови для стабілізації економіки та поступового відновлення споживчого попиту. Однак ключовим залишається контроль за грошово-кредитною політикою, щоб уникнути нового витку зростання цін.