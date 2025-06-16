Експорт українських товарів впав на 6,9%, імпорт зріс на 12,6%
Головне за понеділок: падіння українського експорту, злет цін на газ в Європі
У січні — квітні 2025 року експорт товарів з України становив $13,31 млрд, або 93,1% відповідного показника за минулий рік. За січень-квітень 2025 року експорт товарів становив $13 311,8 млн, або 93,1% порівняно із січнем — квітнем 2024 року, імпорт — $24 823,5 млн, або 112,6%.
НБУ готується до зниження облікової ставки у другому півріччі
Члени Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України розглядають можливість повернення до пом'якшення процентної політики у другій половині 2025 року.
Ціни на газ у Європі злетіли до максимуму з квітня на новинах з Ірану
Вартість липневого ф'ючерсу на газ на хабі TTF у Нідерландах зросла на 2,21%, до €38,73 або $470,92 за 1 тис. куб. м за поточним курсом на ринку Форекс. Про це свідчать дані біржі ICE Futures.
Apple, Tesla та Nvidia у «цифрі»: Bybit і Kraken запустили торгівлю токенізованими акціями
Наприкінці травня дві великі криптобіржі —Bybit та Kraken — запустили торгівлю токенізованими акціями. Що це за активи, та як трейдерам й інвесторам із України скористатися новими можливостями, розбирався «Мінфін». Інвесторові, який купує звичайні акції на сайті брокера або за допомогою мобільного додатка, може здаватися, що ці акції вже мають цифровий формат, адже він їх не отримує фізично на руки. Але насправді такі цінні папери мало відрізняються від того, якими вони були сто чи двісті років тому.
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