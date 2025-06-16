Головне за понеділок: падіння українського експорту, злет цін на газ в Європі

У січні — квітні 2025 року експорт товарів з України становив $13,31 млрд, або 93,1% відповідного показника за минулий рік. За січень-квітень 2025 року експорт товарів становив $13 311,8 млн, або 93,1% порівняно із січнем — квітнем 2024 року, імпорт — $24 823,5 млн, або 112,6%.

НБУ готується до зниження облікової ставки у другому півріччі

Члени Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України розглядають можливість повернення до пом'якшення процентної політики у другій половині 2025 року.

Ціни на газ у Європі злетіли до максимуму з квітня на новинах з Ірану

Вартість липневого ф'ючерсу на газ на хабі TTF у Нідерландах зросла на 2,21%, до €38,73 або $470,92 за 1 тис. куб. м за поточним курсом на ринку Форекс. Про це свідчать дані біржі ICE Futures.

Apple, Tesla та Nvidia у «цифрі»: Bybit і Kraken запустили торгівлю токенізованими акціями