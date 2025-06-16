НБУ готується до зниження облікової ставки у другому півріччі

Члени Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України розглядають можливість повернення до пом'якшення процентної політики у другій половині 2025 року. Про це 16 червня повідомляє пресслужба регулятора, передає Мінфін.

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Члени КМП припускають, що НБУ зможе відновити цикл зниження облікової ставки після того, як мине пік цінового сплеску і буде усунена загроза закріплення інфляції на високому рівні. Однак, з огляду на поточний баланс ризиків, регулятор схиляється до більш обережних кроків, ніж передбачалося раніше.

Більшість членів комітету не виключають, що через поточні інфляційні тенденції та значні ризики, зокрема пов'язані з наслідками війни та впливом несприятливих погодних умов на врожаї, Нацбанку доведеться утримувати облікову ставку на поточному рівні довше або знижувати її повільніше, ніж планувалося раніше.

Водночас, деякі члени КМП наголосили, що в разі посилення загроз для стабільного зниження інфляції до цільового рівня 5% НБУ повинен бути готовим до додаткового посилення монетарної політики.