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16 червня 2025, 11:16

Ціни на газ у Європі злетіли до максимуму з квітня на новинах з Ірану

Вартість липневого ф'ючерсу на газ на хабі TTF у Нідерландах зросла на 2,21%, до €38,73 або $470,92 за 1 тис. куб. м за поточним курсом на ринку Форекс. Про це свідчать дані біржі ICE Futures. Попереднього разу на таких рівнях газ торгувався понад три місяці тому — 4 квітня 2025 року.

Вартість липневого ф'ючерсу на газ на хабі TTF у Нідерландах зросла на 2,21%, до €38,73 або $470,92 за 1 тис.
Фото: depositphotos

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Що штовхає ціни нагору

Ціни природного газу зростають на тлі загострення ірано-ізраїльського конфлікту. У ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по Ірану. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що атаки були спрямовані на ядерний та військовий потенціал Ірану. Інвестори побоюються масштабнішої війни на Близькому Сході, пише Bloomberg.

Для газових трейдерів найбільше занепокоєння викликає те, що подальша ескалація конфлікту може перервати поставки через Ормузьку протоку, важливий водний шлях для морських поставок. Хоча фізичне постачання зрідженого природного газу нині, мабуть, не торкнулося, будь-які перебої можуть напружити ринок у вирішальний момент сезону накопичення запасів у Європі.

Читайте також: Через удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану ціни на газ у Європі та Україні зростуть

Крім того, на вихідних Ізраїль завдав удару по іранському газовому родовищу Південний Парс у Перській затоці. Атака дронів викликала потужний вибух та пожежу на заводі з переробки природного газу, пише Bloomberg. Через пожежу також було зупинено видобуток на одній із морських платформ (видобуток — 12 млн кубометрів на день).

«Удар по Південному Парсу — це стратегічна помилка, яка означає вихід зони конфлікту за межі Ірану», — заявив глава МЗС Ірану Аббас Арагчі на зустрічі з іноземними послами в Тегерані. «Ці дії можуть втягнути у війну не лише весь регіон, а й світ», — наголосив він.

Південний Парс — це іранська частина великого нафтогазового родовища, розташованого в Перській затоці. Друга частина — Північне — знаходиться в територіальних водах Катару. Газ, що видобувається в іранській частині родовища, переважно призначений для внутрішнього споживання, Південний Парс забезпечує приблизно дві третини потреб країни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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