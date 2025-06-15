Удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану підштовхнуть ціни на газ в Європі вверх, а отже, він може подорожчати й в Україні. Про це написав ексголова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
Через удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану ціни на газ в Європі та Україні зростуть
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
«Ізраїль почав нищити дронами Іранську газову інфраструктуру… для тих, хто думає, що робити з закупівлями газу на цю зиму: це матиме суттєвий вплив на баланс (а отже, і ціну в більшу сторону) природного газу в Європі», — написав він.
Читайте також: Ціни на газ у Європі різко зросли на тлі ударів Ізраїлю по Ірану
Коболєв пояснив, що Іран постачав газ в Туреччину, яка перепродавала його в ЄС, тоді як наразі через удари Ізраїлю іранський газ під ризиком зупинки, а замінити російським турки його не зможуть, бо обидва газогони завантажені майже на повну.
«Тому Туреччина буде вимушена або зменшувати постачання газу в ЄС, або збільшувати частку більш дорогого LNG. У будь-якому випадку це штовхне ціни в ЄС догори. А якщо Ізраїль продовжить валити по іранському газовому сектору і далі, то частина російського газу може бути перенаправлена і в Іран», — підсумував ексголова «Нафтогазу» та порадив приготуватися до такого впливу на ціни.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», ціни на природний газ у Європі різко підскочили на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході, що посилило побоювання щодо стабільності енергетичних поставок. Додатковим фактором зростання цін на «блакитне паливо» стали проблеми з обслуговуванням газових об'єктів у Норвегії.
Раніше Володимир Зеленський попередив, що Україна може зіткнутися з дефіцитом газу внаслідок масштабних атак рф по газовій інфраструктурі.
Україна через російські удари по газовій інфраструктурі вимушена була повернутися до значних обсягів імпорту газу з Європи.
Коментарі - 7
— застеклить все выбитые окна в подъездах многоквартирных домов;
— зимой выходить курить на улицу, а не открывать окна в подъездах,
чтобы курить в паре метров от входной двери в свою квартиру.
А если это не поможет экономии, то поставщикам тепла надо принять
кардинальные меры и снизить температуру теплоносителя, чтобы зимой
в квартирах украинцев вместо 24−25 °C было не более 19−20 °C.
К тому же нет смысла так сильно греть пустующие квартиры сограждан,
выехавших в Европу, ведь они всё равно не платят за услуги ЖКХ,
предоставляемые их жилью в Украине
заводи що виробляють шахеди та запчастини до них — фсьо
Головне не забувай бояри підливати — це потрібно для анестезії.
Невже таки все — навіть sim-карти
українських мобільних операторів…