Через удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану ціни на газ в Європі та Україні зростуть

Удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану підштовхнуть ціни на газ в Європі вверх, а отже, він може подорожчати й в Україні. Про це написав ексголова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

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«Ізраїль почав нищити дронами Іранську газову інфраструктуру… для тих, хто думає, що робити з закупівлями газу на цю зиму: це матиме суттєвий вплив на баланс (а отже, і ціну в більшу сторону) природного газу в Європі», — написав він.

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Коболєв пояснив, що Іран постачав газ в Туреччину, яка перепродавала його в ЄС, тоді як наразі через удари Ізраїлю іранський газ під ризиком зупинки, а замінити російським турки його не зможуть, бо обидва газогони завантажені майже на повну.

«Тому Туреччина буде вимушена або зменшувати постачання газу в ЄС, або збільшувати частку більш дорогого LNG. У будь-якому випадку це штовхне ціни в ЄС догори. А якщо Ізраїль продовжить валити по іранському газовому сектору і далі, то частина російського газу може бути перенаправлена і в Іран», — підсумував ексголова «Нафтогазу» та порадив приготуватися до такого впливу на ціни.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», ціни на природний газ у Європі різко підскочили на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході, що посилило побоювання щодо стабільності енергетичних поставок. Додатковим фактором зростання цін на «блакитне паливо» стали проблеми з обслуговуванням газових об'єктів у Норвегії.

Раніше Володимир Зеленський попередив, що Україна може зіткнутися з дефіцитом газу внаслідок масштабних атак рф по газовій інфраструктурі.

Україна через російські удари по газовій інфраструктурі вимушена була повернутися до значних обсягів імпорту газу з Європи.