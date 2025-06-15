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15 червня 2025, 12:16

Через удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану ціни на газ в Європі та Україні зростуть

Удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану підштовхнуть ціни на газ в Європі вверх, а отже, він може подорожчати й в Україні. Про це написав ексголова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану підштовхнуть ціни на газ в Європі вверх, а отже, він може подорожчати й в Україні.
Фото: depositphotos

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Деталі

«Ізраїль почав нищити дронами Іранську газову інфраструктуру… для тих, хто думає, що робити з закупівлями газу на цю зиму: це матиме суттєвий вплив на баланс (а отже, і ціну в більшу сторону) природного газу в Європі», — написав він.

Читайте також: Ціни на газ у Європі різко зросли на тлі ударів Ізраїлю по Ірану

Коболєв пояснив, що Іран постачав газ в Туреччину, яка перепродавала його в ЄС, тоді як наразі через удари Ізраїлю іранський газ під ризиком зупинки, а замінити російським турки його не зможуть, бо обидва газогони завантажені майже на повну.

«Тому Туреччина буде вимушена або зменшувати постачання газу в ЄС, або збільшувати частку більш дорогого LNG. У будь-якому випадку це штовхне ціни в ЄС догори. А якщо Ізраїль продовжить валити по іранському газовому сектору і далі, то частина російського газу може бути перенаправлена і в Іран», — підсумував ексголова «Нафтогазу» та порадив приготуватися до такого впливу на ціни.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», ціни на природний газ у Європі різко підскочили на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході, що посилило побоювання щодо стабільності енергетичних поставок. Додатковим фактором зростання цін на «блакитне паливо» стали проблеми з обслуговуванням газових об'єктів у Норвегії.

Раніше Володимир Зеленський попередив, що Україна може зіткнутися з дефіцитом газу внаслідок масштабних атак рф по газовій інфраструктурі.

Україна через російські удари по газовій інфраструктурі вимушена була повернутися до значних обсягів імпорту газу з Європи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 червня 2025, 12:43
#
Значит украинцам уже сейчас надо позаботиться об энергосбережении:
— застеклить все выбитые окна в подъездах многоквартирных домов;
— зимой выходить курить на улицу, а не открывать окна в подъездах,
чтобы курить в паре метров от входной двери в свою квартиру.

А если это не поможет экономии, то поставщикам тепла надо принять
кардинальные меры и снизить температуру теплоносителя, чтобы зимой
в квартирах украинцев вместо 24−25 °C было не более 19−20 °C.
К тому же нет смысла так сильно греть пустующие квартиры сограждан,
выехавших в Европу, ведь они всё равно не платят за услуги ЖКХ,
предоставляемые их жилью в Украине
+
+25
Kharakternyk
Kharakternyk
15 червня 2025, 13:11
#
Війна Ізраїля проти Ірану добре так йде на користь рф.
+
0
Три літри
Три літри
15 червня 2025, 13:50
#
В мріях москалів та малоросів

заводи що виробляють шахеди та запчастини до них — фсьо
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
15 червня 2025, 14:15
#
Вже давно в росії все виробляється, не мрій.
+
0
Три літри
Три літри
15 червня 2025, 14:18
#
Мрій що в росії щось виробляєтся
Головне не забувай бояри підливати — це потрібно для анестезії.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
15 червня 2025, 14:41
#
«Вже давно в росії все виробляється»

Невже таки все — навіть sim-карти
українських мобільних операторів…
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
15 червня 2025, 14:17
#
В європі давно газ дорогий, якщо йдемо в європу — давно пора піднімати ціни, а не сидіти як в рашці - з дешевим газом та бензином по 25 гривень! Чому акцизи на паливо не піднімають?
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