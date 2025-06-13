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13 червня 2025, 17:08

Ціни на газ у Європі різко зросли на тлі ударів Ізраїлю по Ірану

Ціни на природний газ у Європі різко підскочили на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході, що посилило побоювання щодо стабільності енергетичних поставок. Додатковим фактором зростання цін на «блакитне паливо» стали проблеми з обслуговуванням газових об'єктів у Норвегії. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Bloomberg.

Ціни на природний газ у Європі різко підскочили на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході, що посилило побоювання щодо стабільності енергетичних поставок.
Фото: pixabay.com

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Ф'ючерси на бенчмарки підскочили на цілих 6,6% у п'ятницю, що є найбільшим показником за понад п'ять тижнів. Ціни на газ зросли одночасно зі зростанням цін на нафту.

Станом на 12:36 в Амстердамі ф'ючерси на голландський газовий бенчмарк з поставкою в найближчий місяць зросли на 5,38% до 38,13 євро за мегават-годину. Європейські ф'ючерси на електроенергію також зросли.

У п'ятницю, 13 червня, вранці Ізраїль наніс авіаудари по всій території Ірану, цілячись на ядерні об'єкти та знищуючи високопоставлених військових командирів. Ця операція знаменує собою серйозну ескалацію протистояння між двома супротивниками, і Іран обіцяє, що Ізраїль «заплатить дуже високу ціну».

Ключовим занепокоєнням є те, що бойові дії можуть порушити постачання через Ормузьку протоку, важливий водний шлях для скрапленого природного газу (СПГ) та нафти.

Хоча Іран нерідко погрожував заблокувати Ормузьку протоку під час конфліктів, він ніколи цього не робив. Наразі фізичні поставки скрапленого природного газу (СПГ), схоже, не постраждали. Однак, якщо судна почнуть уникати протоки, ймовірні затримки у доставках.

«Ризик для енергетичних ринків полягає в ширшій регіональній ескалації за участю основних постачальників сирої нафти та природного газу», — заявила енергетичний стратег Rabobank Флоренс Шміт.

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Катар, Оман та Об'єднані Арабські Емірати мають приблизно 98 мільйонів тонн експортних потужностей СПГ, що становить 18% світових поставок, сказала вона.

Попит на СПГ у Європі зріс після того, як континент втратив основну частину поставок російським трубопроводом. Значні потоки будуть вирішальними в найближчі місяці, оскільки регіон поповнює виснажені сховища перед зимою.

Катар входить до трійки провідних постачальників СПГ, і будь-які перебої з його експортом можуть призвести до зростання ціни на газ вище 100 євро за мегават-годину у найгіршому випадку, сказала Шміт.

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Хоча Європа отримує більшу частину свого скрапленого палива зі США, втрата навіть невеликої кількості поставок є головним стимулом для зростання ринку.

Тим часом, Міністерство енергетики Ізраїлю повідомило про тимчасове закриття газового родовища «Левіафан». Очікується, що країна оголосить надзвичайний стан у газовому секторі після оцінки ситуації, додали в міністерстві.

Трейдери також стежать за можливими подальшими перебоями з поставками з Норвегії — найбільшого постачальника трубопровідного газу в Європу. Там зараз триває незаплановане відключення великого газопереробного заводу, що вже обмежує потоки газу, які й так були скорочені через сезонне технічне обслуговування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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