Зеленський попередив, що в Україні можливий дефіцит газу

Президент Володимир Зеленський попередив, що Україна може зіткнутися з дефіцитом газу внаслідок масштабних атак рф по газовій інфраструктурі. Про це він повідомив під час брифінгу з журналістами.

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«Були масовані атаки по газосховищах і по об'єктах видобутку. Ми втратили частину можливостей, які зараз поступово відновлюємо», — заявив глава держави.

За його словами, Україна вже знайшла частину необхідного обсягу газу, але ще близько половини ресурсу для повного покриття потреб не вистачає.

«Ми домовились з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення», — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що йдеться про закупівлю газу на суму приблизно 1 мільярд євро, і розповів, що обговорює це питання з прем'єр-міністром Норвегії.