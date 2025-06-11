У ВР зареєстровано законопроєкт про створення крипторезерву в Україні
Головне за середу: біткоїн-резерв в Україні, уповільнення зростання економіки у світі
Депутати зареєстрували законопроєкт №13356, який дає право Нацбанку включати віртуальні активи до резервів України. За словами Железняка, як, коли та скільки, це має вже бути рішення самого регулятора. Тобто не зобовʼязуємо і залишаємо це на їх професійний вибір.
Світовий банк прогнозує рекордно повільне зростання економіки
Світовий банк знизив прогноз глобального економічного зростання на 2025 рік на 0,4 в.п., до 2,3%, зазначивши, що підвищення мит і посилена невизначеність створюють «значні перешкоди» для більшості економік світу.
Bloomberg назвав претендентів на посаду голови ФРС. Хто у списку
Міністр фінансів США Скотт Бессент і колишній чиновник Федеральної резервної системи (ФРС) Кевін Варш увійшли до «невеликого списку» претендентів на посаду голови ФРС, повідомило 10 червня агентство Bloomberg, посилаючись на джерела.
Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році: як її зростання вплине на добробут людей та економіку
Уряд запланував поетапне підвищення мінімальної заробітної плати протягом наступних трьох років. Скільки зароблятимуть українці, як це вплине на їх реальні доходи та надходження до бюджету, розбирався «Мінфін». Кабінет міністрів поки що не погодив бюджетну декларацію на 2026−2028 роки, але деякі ключові цифри цього документу вже відомі. Звісно, вони ще можуть змінюватися, але їх вже зараз можна використовувати, як орієнтир планів урядовців.
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