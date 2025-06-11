Головне за середу: біткоїн-резерв в Україні, уповільнення зростання економіки у світі

Депутати зареєстрували законопроєкт №13356, який дає право Нацбанку включати віртуальні активи до резервів України. За словами Железняка, як, коли та скільки, це має вже бути рішення самого регулятора. Тобто не зобовʼязуємо і залишаємо це на їх професійний вибір.

Світовий банк прогнозує рекордно повільне зростання економіки

Світовий банк знизив прогноз глобального економічного зростання на 2025 рік на 0,4 в.п., до 2,3%, зазначивши, що підвищення мит і посилена невизначеність створюють «значні перешкоди» для більшості економік світу.

Bloomberg назвав претендентів на посаду голови ФРС. Хто у списку