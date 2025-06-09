Головне за понеділок: Україна виплачує борги, «Укренерго» на межі дефолту

Україна здійснила перший платіж для погашення кредитної лінії Rapid Financing Instrument (RFI) від МВФ у розмірі SDR 125,7 мільйона ($171 мільйон за поточним курсом), 9 червня, що стало першим випадком повернення зовнішнього боргу, взятого після повномасштабного вторгнення 2022 року.

«Укренерго» на межі дефолту перед ЄБРР — член енергетичного комітету ВР

Європейський банк реконструкції та розвитку наголосив на своєму праві зупинити вибірку кредитних коштів та вимагати дострокового погашення вже наданої позики, посилаючись на наказ Міненерго щодо змін до статуту.

FT: EC розгляне включення росії до «сірого списку» з відмивання грошей

Єврокомісія розглядає можливість додати росію до «сірого списку» країн із слабким контролем за відмиванням грошей.

Емітент стейблкоїну USDC вийшов на біржу: чи варто вкладатись у його акції