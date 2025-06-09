FT: EC розгляне включення росії до «сірого списку» з відмивання грошей

Єврокомісія розглядає можливість додати росію до «сірого списку» країн із слабким контролем за відмиванням грошей. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на Financial Times (FT).

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За такий крок виступає «більшість членів Європейського парламенту», проте рішення ще не ухвалене, зазначили представники Єврокомісії.

Повний «сірий список» країн мав бути опублікований ще минулого тижня, але комісія скасувала його ухвалення в останню хвилину з «адміністративних/процедурних причин». У Єврокомісії обіцяють розмістити його цього тижня.

Після потрапляння до списку трансакції осіб, пов'язаних із країною, додатково перевірятимуться фінансовими установами.

Європейський «сірий список» зазвичай майже повністю відповідає аналогічному документу групи розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей — FATF, зазначає FT. Однак росії у ньому немає.

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У попередньому списку Єврокомісії, з яким ознайомилася FT, росія також не вважалася порушником, він був копією останньої версії списку FATF. Окрім іншого, ЄС планував нарешті виключити із «сірого списку» ОАЕ та Гібралтар.

FATF зробив це ще 2024 року, проте торішня спроба ЄС повторити цей крок зазнала невдачі: пропозицію відхилила більшість членів Європарламенту. Ліве крило виступило проти виключення ОАЕ, іспанські консерватори — Гібралтару.

А включення до списку росії допоможе переконати членів Європарламенту підтримати список, оскільки вони можуть лише схвалити або відхилити його, але не вносити поправки, повідомили FT представники різних парламентських груп.

Сірий список

Сірий список FATF — це перелік країн, які, на думку організації, недостатньо ефективно борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, але активно співпрацюють з групою, щоб усунути ці проблеми.

Країни із сірого списку не піддаються санкціям, але перебувають під посиленим моніторингом і зобов'язані покращити свої фінансові системи, щоб уникнути попадання у суворіший чорний список.

В даний час у сірому списку FATF знаходиться 21 країна, серед яких Болгарія, Буркіна-Фасо, Камерун, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Гаїті, Кенія, Малі, Монако, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Філіппіни, Сенегал, Південна Африка, Південний, В'єтнам та Ємен. До чорного списку входять Демократична Народна Республіка Корея (Північна Корея), Іран та М'янма.