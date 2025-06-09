FT: EC розгляне включення росії до «сірого списку» з відмивання грошей

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 червня 2025, 10:43

FT: EC розгляне включення росії до «сірого списку» з відмивання грошей

Єврокомісія розглядає можливість додати росію до «сірого списку» країн із слабким контролем за відмиванням грошей. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на Financial Times (FT).

Єврокомісія розглядає можливість додати росію до «сірого списку» країн із слабким контролем за відмиванням грошей.
Фото: finap.com.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За такий крок виступає «більшість членів Європейського парламенту», проте рішення ще не ухвалене, зазначили представники Єврокомісії.

Повний «сірий список» країн мав бути опублікований ще минулого тижня, але комісія скасувала його ухвалення в останню хвилину з «адміністративних/процедурних причин». У Єврокомісії обіцяють розмістити його цього тижня.

Після потрапляння до списку трансакції осіб, пов'язаних із країною, додатково перевірятимуться фінансовими установами.

Європейський «сірий список» зазвичай майже повністю відповідає аналогічному документу групи розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей — FATF, зазначає FT. Однак росії у ньому немає.

Читайте також: FATF суттєво змінила критерії включення країн до сірого списку

У попередньому списку Єврокомісії, з яким ознайомилася FT, росія також не вважалася порушником, він був копією останньої версії списку FATF. Окрім іншого, ЄС планував нарешті виключити із «сірого списку» ОАЕ та Гібралтар.

FATF зробив це ще 2024 року, проте торішня спроба ЄС повторити цей крок зазнала невдачі: пропозицію відхилила більшість членів Європарламенту. Ліве крило виступило проти виключення ОАЕ, іспанські консерватори — Гібралтару.

А включення до списку росії допоможе переконати членів Європарламенту підтримати список, оскільки вони можуть лише схвалити або відхилити його, але не вносити поправки, повідомили FT представники різних парламентських груп.

Сірий список

Сірий список FATF — це перелік країн, які, на думку організації, недостатньо ефективно борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, але активно співпрацюють з групою, щоб усунути ці проблеми.

Країни із сірого списку не піддаються санкціям, але перебувають під посиленим моніторингом і зобов'язані покращити свої фінансові системи, щоб уникнути попадання у суворіший чорний список.

В даний час у сірому списку FATF знаходиться 21 країна, серед яких Болгарія, Буркіна-Фасо, Камерун, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Гаїті, Кенія, Малі, Монако, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Філіппіни, Сенегал, Південна Африка, Південний, В'єтнам та Ємен. До чорного списку входять Демократична Народна Республіка Корея (Північна Корея), Іран та М'янма.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами