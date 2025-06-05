Головне за четвер: Ставка НБУ, інфляція та зростання продажів мотоциклів
Українці масово пересідають на мотоцикли. За даними Інституту досліджень авторинку, за підсумками першого кварталу цього року, їх було продано 13,3 тис., що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У квітні, коли почався активний мотосезон, продажі почали зростати ще активніше. «Мінфін» розбирався, як в Україні проходить «мотобум», і як змінюються ціни на хвилі ажіотажного попиту.
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 5 червня.
Держбанки перерахують до бюджету 93 млрд грн — чому МВФ наполягає на їх розпродажі
За результатами роботи минулого року, державні банки мають перерахувати до бюджету понад 90 млрд грн — податок на прибуток, плюс дивіденди. Попри величезні заробітки держбанків, кредитори України та незалежні експерти переконані у необхідності знизити частку держави у банківському секторі. Чому? — розбирався «Мінфін».
Нацбанк очікує сповільнення інфляції після травневого зростання
Улітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 5 червня.
Що приховують банки України: прогнози на червень 2025, інфляція 15% і нові ставки по кредитах (відео)
Банківська система України переживає турбулентний період. Інфляція зростає, кредити дорожчають, а депозити більше не гарантують збереження капіталу. Чи є сенс довіряти гривні? Як змінюється поведінка банків, які ставки на ринку, і чому валютні вклади майже втратили привабливість? У цьому відео ми детально розбираємо ключові тенденції червня: стан банків, нові правила гри від Нацбанку, зміни у валютному курсі та нюанси інвестування в державні облігації.
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