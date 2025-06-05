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5 червня 2025, 20:00

Головне за четвер: Ставка НБУ, інфляція та зростання продажів мотоциклів

Українці пересідають на мотоцикли: як купити їх дешевше

Українці масово пересідають на мотоцикли. За даними Інституту досліджень авторинку, за підсумками першого кварталу цього року, їх було продано 13,3 тис., що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У квітні, коли почався активний мотосезон, продажі почали зростати ще активніше. «Мінфін» розбирався, як в Україні проходить «мотобум», і як змінюються ціни на хвилі ажіотажного попиту.

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Джерело: Мінфін
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