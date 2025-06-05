Банківська система України переживає турбулентний період. Інфляція зростає, кредити дорожчають, а депозити більше не гарантують збереження капіталу.
5 червня 2025, 15:56
Що приховують банки України: прогнози на червень 2025, інфляція 15% і нові ставки по кредитах (відео)
Чи є сенс довіряти гривні? Як змінюється поведінка банків, які ставки на ринку, і чому валютні вклади майже втратили привабливість?
У цьому відео ми детально розбираємо ключові тенденції червня: стан банків, нові правила гри від Нацбанку, зміни у валютному курсі та нюанси інвестування в державні облігації.
Розповідаємо, що відбувається з кредитуванням малого бізнесу, як банки заробляють на ОВДП і чому спред на валюту знову зріс.
Чи справді банківська система залишається ліквідною, і як захистити свої кошти в умовах невизначеності?
Джерело: Мінфін
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