Що приховують банки України: прогнози на червень 2025, інфляція 15% і нові ставки по кредитах (відео)

Чи є сенс довіряти гривні? Як змінюється поведінка банків, які ставки на ринку, і чому валютні вклади майже втратили привабливість?

У цьому відео ми детально розбираємо ключові тенденції червня: стан банків, нові правила гри від Нацбанку, зміни у валютному курсі та нюанси інвестування в державні облігації.

Розповідаємо, що відбувається з кредитуванням малого бізнесу, як банки заробляють на ОВДП і чому спред на валюту знову зріс.

Чи справді банківська система залишається ліквідною, і як захистити свої кошти в умовах невизначеності?