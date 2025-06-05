Пропуск платежу за ВВП-варантами не матиме негативного впливу — НБУ

У Національному банку заявили, що пропуск Україною платежу в розмірі $665,5 млн за ВВП-варантами 2 червня наразі не має негативного впливу, як і подальших ризиків для фінансової стабільності. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу в четвер, 5 червня.

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«Ми не бачимо жодних негативних проявів… Жодного негативу нема. Відбувається і продовжується переговорний процес щодо напрацювання умов реструктуризації», — прокоментував заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу в четвер.

Він нагадав, що Нацбанк не є учасником цього процесу, хоча у його портфелі є ВВП-варанти на $44 млн за загального обсягу їх випуску в $3,2 млрд.

«Як ви знаєте, з минулого року діє мораторій на виплату варантів. Тому все в руках уряду, під контролем уряду та без ризиків для фінансової стабільності», — підсумував Гелетій.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило рейтинг випуску облігацій України, прив'язаних до ВВП, з «CC «до «D» (дефолт).

Україна відмовилася платити за ВВП-варантами через діючий мораторій на виплати. Цей мораторій залишатиметься чинним до завершення процесу їхньої реструктуризації.

Випущені у 2015 році, ВВП-варанти гарантують інвесторам винагороду, якщо реальне економічне зростання України перевищить 3% на рік.

Платіж у розмірі $665,4 млн, який мав бути здійснений 2 червня, пов'язаний зі зростанням економіки у 2023 році на 5,5%.