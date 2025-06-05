Україна зберігатиме макрофінансову стабільність завдяки міжнародній допомозі — НБУ

Очікується, що Україна й надалі отримуватиме достатні обсяги зовнішнього фінансування, що дозволить зберегти макрофінансову стійкість. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 5 червня.

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За його словами, з початку року Україна вже отримала $18 млрд офіційного фінансування.

«Ритмічні надходження зовнішньої допомоги дають змогу фінансувати критичні видатки бюджету, а також підтримувати належний рівень міжнародних резервів і, відповідно, стійку ситуацію на валютному ринку», — заявив Пишний.

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Прогноз

НБУ прогнозує, що значний рівень міжнародної підтримки зберігатиметься й надалі. Цьому, зокрема, сприятиме досягнення угоди на рівні персоналу за восьмим переглядом програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у кінці травня 2025 року Україна та МВФ домовились на рівні персоналу щодо траншу у розмірі близько $500 млн.