Головне за середу: прогноз ОЕСР по Україні, банки «недоплатили» податки

Економічне зростання України, що вже сповільнилося до 2,9% минулого року (з 5,3% роком раніше), цьогоріч продовжить гальмувати до 2% і збереже цей темп у 2026 році. Згідно з прогнозом ОЕСР, загальна активність в Україні продовжує відновлюватися, але повільними темпами, зростання сповільниться до 2% у 2025 році та залишиться на рівні 2% у 2026 році, якщо безпеку не буде відновлено.

Рада затвердила зміни до Бюджетного кодексу для угоди зі США про надра

Верховна Рада 4 червня ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про корисні копалини між Україною та США.

11,78 млрд грн додаткових податків мають сплатити банки за 2024 рік

Національний банк України оприлюднив фінальну версію балансових звітів банків за 2024 рік, яка враховує коригуючі проводки. Прибуток до оподаткування зменшився на 1% у порівнянні до попереднього звіту, натомість податок до сплати зріс майже на 15%.

У Києві впав попит на житло: що буде з цінами