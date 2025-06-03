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3 червня 2025, 20:00

Головне за вівторок: міністра фінансів звільняють, Волл-стріт прогнозує падіння долара

До Ради внесли постанову про звільнення міністра фінансів

В парламент внесена постанова 13343 про звільнення з посади міністра фінансів Сергія Марченка. Про це заявив ініціатор законопроєкту перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Джерело: Мінфін
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