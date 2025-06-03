Головне за вівторок: міністра фінансів звільняють, Волл-стріт прогнозує падіння долара

В парламент внесена постанова 13343 про звільнення з посади міністра фінансів Сергія Марченка. Про це заявив ініціатор законопроєкту перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

На Волл-стріт прогнозують подальше падіння долара

Аналітики з провідних банків Волл-стріт, зокрема Morgan Stanley і JPMorgan Chase & Co., прогнозують значне послаблення американського долара через зниження ставок, уповільнення економічного зростання та нові податкові ініціативи адміністрації Дональда Трампа.

Тігіпко готовий продати незначну частку monobank, але «дуже потужному» інвестору

Сергій Тігіпко готовий до часткового продажу (до 10%) акцій monobank, який працює на базі Універсал Банку, «дуже потужному» інвестору.

Рада дозволила «Укрпошті» стати банком. Закон про фінансову інклюзію ухвалено