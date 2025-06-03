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3 червня 2025, 14:46

Рада дозволила «Укрпошті» стати банком. Закон про фінансову інклюзію ухвалено

3 червня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому доопрацьований законопроєкт № 13018-д щодо розвитку фінансової інклюзії, який дозволяє створити банк на основі Укрпошти. Про це написав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

3 червня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому доопрацьований законопроєкт № 13018-д щодо розвитку фінансової інклюзії, який дозволяє створити банк на основі Укрпошти.

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Деталі

За його словами, головною метою законопроекту є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг — банків фінансової інклюзії.

Саме ці банки допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

Що передбачає законопроєкт

1) запровадження нового виду банку — банку фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії, головним завданням діяльності якого пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення);

2) визначення на законодавчому рівні терміни «фінансова інклюзія», «обмежена банківська ліцензія», «банк фінансової інклюзії», а також наділити НБУ повноваженнями щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії;

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3) передбачити, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, обсяг річного доходу від будь-якої діяльності яких за попередній звітний календарний рік не перевищує суму, еквівалентну 5 мільйонам євро, визначену за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют, встановленим НБУ, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

4) для забезпечення фокусу на відповідні цільові групи клієнтів обмежити банки фінансової інклюзії у проведенні операцій на ринках капіталу, а також встановити обмеження щодо загального обсягу кредитних коштів, які можуть надаватись одному позичальнику та інше.

Нагадаємо

Законопроєкт № 13018-д Верховна Рада схвалила у першому читанні 25 березня.

Укрпошта Банк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людях з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, військових.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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