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3 червня 2025, 16:36

На Волл-стріт прогнозують подальше падіння долара

Аналітики з провідних банків Волл-стріт, зокрема Morgan Stanley і JPMorgan Chase & Co., прогнозують значне послаблення американського долара через зниження ставок, уповільнення економічного зростання та нові податкові ініціативи адміністрації Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg.

Аналітики з провідних банків Волл-стріт, зокрема Morgan Stanley і JPMorgan Chase & Co., прогнозують значне послаблення американського долара через зниження ставок, уповільнення економічного зростання та нові податкові ініціативи адміністрації Дональда Трампа.

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Прогнози банків щодо долара

Morgan Stanley очікує, що індекс долара знизиться на 9% до середини 2026 року, досягнувши позначки 91. JPMorgan рекомендує інвестувати в єну, євро та австралійський долар, які, на їхню думку, зміцнюватимуться. Експерти Morgan Stanley прогнозують зростання євро до $1,25 (з нинішнього рівня $1,14), фунта стерлінгів — до $1,45, а єни — зі 143 до 130 за долар. Goldman Sachs зазначає, що долар переоцінений на 15%, а нові податкові правила для іноземних інвесторів можуть підірвати довіру до американських активів.

Тенденції на ринку та очікування

У понеділок долар подешевшав на 0,5% проти валют країн «великої десятки», а індекс Bloomberg Dollar Spot наблизився до найнижчого рівня з липня 2023 року. Аналітики також передбачають зниження прибутковості 10-річних казначейських облігацій США до 4% до кінця 2025 року з подальшим падінням у 2026 році, що пов’язують із очікуваним зменшенням ставки ФРС на 175 базисних пунктів. Інвестори пильно стежать за ринком праці США та ініціативами Трампа, які можуть вплинути на потоки іноземного капіталу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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APREL1982
APREL1982
3 червня 2025, 17:57
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Левацкая пресса
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