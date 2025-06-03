На Волл-стріт прогнозують подальше падіння долара

Аналітики з провідних банків Волл-стріт, зокрема Morgan Stanley і JPMorgan Chase & Co., прогнозують значне послаблення американського долара через зниження ставок, уповільнення економічного зростання та нові податкові ініціативи адміністрації Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg.

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Прогнози банків щодо долара

Morgan Stanley очікує, що індекс долара знизиться на 9% до середини 2026 року, досягнувши позначки 91. JPMorgan рекомендує інвестувати в єну, євро та австралійський долар, які, на їхню думку, зміцнюватимуться. Експерти Morgan Stanley прогнозують зростання євро до $1,25 (з нинішнього рівня $1,14), фунта стерлінгів — до $1,45, а єни — зі 143 до 130 за долар. Goldman Sachs зазначає, що долар переоцінений на 15%, а нові податкові правила для іноземних інвесторів можуть підірвати довіру до американських активів.

Тенденції на ринку та очікування

У понеділок долар подешевшав на 0,5% проти валют країн «великої десятки», а індекс Bloomberg Dollar Spot наблизився до найнижчого рівня з липня 2023 року. Аналітики також передбачають зниження прибутковості 10-річних казначейських облігацій США до 4% до кінця 2025 року з подальшим падінням у 2026 році, що пов’язують із очікуваним зменшенням ставки ФРС на 175 базисних пунктів. Інвестори пильно стежать за ринком праці США та ініціативами Трампа, які можуть вплинути на потоки іноземного капіталу.