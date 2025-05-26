Головне за понеділок: держборг зростає, мита Трампа, обмеження з валютними ОВДП

На кінець квітня 2025 року державний та гарантований державою борг України досяг 7,48 трильйона гривень, що еквівалентно $179,97 мільярда. Протягом квітня борг збільшився на 357,12 мільярда гривень, а в доларовому еквіваленті — на $8,24 мільярда. Для порівняння, на початок квітня сума боргу складала 7,12 трильйона гривень ($171,73 мільярда), а за березень зросла на 103,48 мільярда гривень ($2,64 мільярда).

Трамп відклав введення 50% мит на європейські товари до 9 липня

Президент США Дональд Трамп під час розмови з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн погодився надати Євросоюзу відстрочку до 9 липня для досягнення угоди щодо тарифів.

Нацкомісія введе обмеження на операції з валютними облігаціями

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 30 червня запроваджує нові правила для операцій із валютними облігаціями внутрішніх державних позик (ОВДП), які проводитимуться лише за розпорядженням або повідомленням НБУ.

Вклади українців у банках зросли на 587 мільярдів за три роки

Загальна сума вкладів фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців в українських банках на 1 травня 2025 року досягла 1,43 трильйона гривень, що на 587,4 мільярда гривень більше, ніж три роки тому. За період із 1 травня 2022 року до 1 травня 2025 року вклади громадян зросли на 587,4 мільярда гривень, із яких 466,9 мільярда — це реальний приріст без урахування переоцінки валютних вкладів. Із загальної суми 918,3 мільярда гривень припадає на вклади в гривні (+25,5 мільярда за квітень), а 510 мільярдів — на вклади в іноземній валюті (+10 мільярдів).