Нацкомісія введе обмеження на операції з валютними облігаціями

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 30 червня запроваджує нові правила для операцій із валютними облігаціями внутрішніх державних позик (ОВДП), які проводитимуться лише за розпорядженням або повідомленням НБУ . Про це пише «Interfax-Україна».

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Нові вимоги

Під час воєнного стану угоди з купівлі-продажу валютних ОВДП повинні відповідати принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за участю клірингової установи центрального контрагента, якою зараз є підконтрольний НБУ «Розрахунковий центр».

Заборона для інвестиційних фірм

З дня набрання чинності рішенням інвестиційним фірмам заборонять укладати угоди з валютними ОВДП без дотримання вказаного механізму розрахунків. «Інвестиційним фірмам за вчиненими та невиконаними правочинами щодо купівлі-продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті (у тому числі за договорами РЕПО), до проведення розрахунків за цими правочинами здійснити заходи щодо внесення змін до них з урахуванням вимог, передбачених підпунктами цього рішення», — зазначається в документі.