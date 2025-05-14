Головне за середу: мита для України, біткоїн-резерв

Європейський Союз планує суттєво підвищити мита на імпорт з України вже з початку червня 2025 року. Підвищення мит пов’язане з завершенням спеціального безмитного режиму, запровадженого у 2022 році після вторгнення рф. Польща виступила за захист фермерів ЄС, що стало поштовхом до цього рішення.

Україна підписала дві додаткові угоди із США про створення інвестиційного фонду відбудови

Україна та США підписали дві додаткові угоди про заснування спільного Інвестиційного фонду відбудови, який передбачається угодою про надра.

В Україні може з'явитися національний біткоїн-резерв — Железняк

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що в Україні розробляють законопроєкт про створення державного стратегічного біткоїн-резерву.

Вперше з початку року «Мінфін» зафіксував зниження ціни на продуктовий кошик