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8 травня 2025, 16:11

Американські компанії не матимуть переваг у доступі до надр України — Мінекономіки

Підписання угоди зі США не відкриває для американських компаній особливих можливостей щодо використання українських надр. Про це заявив заступник міністра економіки й торговий представник України Тарас Качка інтервʼю Forbes Ukraine.

Підписання угоди зі США не відкриває для американських компаній особливих можливостей щодо використання українських надр.
Фото: facebook.com/taras.kachka

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, директива 94/22 ЄС, яка вимагає, щоб ліцензії на розвиток і видобуток надавались без переваг окремим інвесторам, відображена в Угоді про асоціацію з ЄС в статті 279 і її положення «скопійовані в три останні абзаци преамбули міжурядової угоди з США».

Качка зазначив, що директива наголошує на недискримінаційному доступі до корисних копалин. Водночас ідея Фонду не стосується доступу до копалин, йдеться саме про прерогативу інвестувати в компанії, які вже отримали доступ до надр.

«Тобто, коли буде відбуватися аукціон на спецдозвіл чи ліцензію на видобуток певного виду копалин — цей конкурс відкритий і фонд взагалі не присутній. Будуть брати участь компанії - українські, французькі, німецькі, італійські, фінські та інші», — сказав він.

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У випадку, якщо виграла українська компанія і купила ліцензію, половину від цієї суми перераховується у Фонд. Якщо цій компанії будуть потрібні інвестиції, щоб цей проєкт розвивати, вона має спершу запропонувати Фонду зробити таку інвестицію і кінцеве рішення буде за ним.

«Утім впродовж шести місяців компанія може пропонувати партнерство і іншим потенційним інвесторам. Втім умови не мають бути кращі, ніж були запропоновані Фонду», — додав торговий представник України.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).

Пізніше Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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