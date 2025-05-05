Головне за понеділок: населення продає валюту, деталі угоди про копалини

У квітні 2025 року обсяги купівлі валюти населенням України перевищили обсяги продажу на $189,51 мільйона, що стало найнижчим показником із серпня 2023 року. На тлі зниження курсу гривні попит на валюту знизився, а обсяги продажу зросли. Українці купили готівкової валюти на $1,73 мільярда, а продали — на $1,54 мільярда, що стало рекордом із початку повномасштабної війни.

В Україні суттєво зросла кількість мільйонерів — ДПС

Громадяни задекларували 326 мільярдів гривень доходів. У порівнянні з попереднім роком це більше на 107 млрд гривень. Загалом подано понад 170 тисяч декларацій. Цього року кількість мільйонерів збільшилася на 6,6 тис. у порівнянні з попереднім періодом.

Уряд приховує деталі угоди про корисні копалини з США. Гетманцев закликав оприлюднити всі документи

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликає оприлюднити всі документи стосовно так званої «ресурсної» угоди між Україною та США перед її ратифікацією у парламенті.

Баффет залишає Berkshire: що він сказав перед відходом про долар і стратегії інвестування