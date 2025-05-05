В Україні суттєво зросла кількість мільйонерів — ДПС

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 травня 2025, 13:15

В Україні суттєво зросла кількість мільйонерів — ДПС

Громадяни задекларували 326 мільярдів гривень доходів. У порівнянні з попереднім роком це більше на 107 млрд гривень. Загалом подано понад 170 тисяч декларацій. Цього року кількість мільйонерів збільшилася на 6,6 тис. у порівнянні з попереднім періодом. Про це повідомив очільник податкової Руслан Кравченко.

Громадяни задекларували 326 мільярдів гривень доходів.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Підсумки кампанії декларування доходів за 2024 рік

За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 8,1 млрд грн та військового збору — понад 1,5 млрд гривень.

Найбільші суми задекларували мешканці:

  • Києва — 156 млрд грн,
  • Дніпропетровщини — майже 30 млрд грн,
  • Львівщини — 18,2 млрд грн,
  • Київської області — 17,5 млрд грн.

Найбільші суми доходів, які декларували громадяни:

  • іноземні доходи — 34,2 млрд грн
  • спадщину та дарування — 13,6 млрд грн,
  • доходи від продажу об'єктів рухомого та нерухомого майна — 6,8 млрд грн
  • інвестиційні доходи — 4,9 млрд грн
  • інші оподатковувані доходи — 4 млрд грн
  • доходи від здавання майна в оренду — 3,4 млрд гривень.

Кількість мільйонерів збільшилася

Цього року кількість мільйонерів збільшилася на 6,6 тис. у порівнянні з попереднім періодом.

Усього більше 17 тис. осіб задекларували доходи понад мільйон гривень. Загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 253,6 млрд грн, до сплати визначено 8,7 млрд грн податкових зобов’язань.

А один з мешканців Києва визначив рекордну суму своїх податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору до сплати в бюджет — понад 4,6 млрд гривень.

Також понад 53 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку — і отримають 330 млн грн з бюджету. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 36 млн гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+60
Mini Mi
Mini Mi
5 травня 2025, 13:22
#
Ну так каждый работник тцк, влк и т. д. миллионером за время войны стал
+
+30
penetrator1963
penetrator1963
5 травня 2025, 13:27
#
спадщину та дарування — 13,6 млрд грн
вот тут надо пошарудеть
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Dimamizdm1, Бедный папа и 39 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами