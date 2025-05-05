В Україні суттєво зросла кількість мільйонерів — ДПС

Громадяни задекларували 326 мільярдів гривень доходів. У порівнянні з попереднім роком це більше на 107 млрд гривень. Загалом подано понад 170 тисяч декларацій. Цього року кількість мільйонерів збільшилася на 6,6 тис. у порівнянні з попереднім періодом. Про це повідомив очільник податкової Руслан Кравченко.

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Підсумки кампанії декларування доходів за 2024 рік

За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 8,1 млрд грн та військового збору — понад 1,5 млрд гривень.

Найбільші суми задекларували мешканці:

Києва — 156 млрд грн,

Дніпропетровщини — майже 30 млрд грн,

Львівщини — 18,2 млрд грн,

Київської області — 17,5 млрд грн.

Найбільші суми доходів, які декларували громадяни:

іноземні доходи — 34,2 млрд грн

спадщину та дарування — 13,6 млрд грн,

доходи від продажу об'єктів рухомого та нерухомого майна — 6,8 млрд грн

інвестиційні доходи — 4,9 млрд грн

інші оподатковувані доходи — 4 млрд грн

доходи від здавання майна в оренду — 3,4 млрд гривень.

Кількість мільйонерів збільшилася

Цього року кількість мільйонерів збільшилася на 6,6 тис. у порівнянні з попереднім періодом.

Усього більше 17 тис. осіб задекларували доходи понад мільйон гривень. Загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 253,6 млрд грн, до сплати визначено 8,7 млрд грн податкових зобов’язань.

А один з мешканців Києва визначив рекордну суму своїх податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору до сплати в бюджет — понад 4,6 млрд гривень.

Також понад 53 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку — і отримають 330 млн грн з бюджету. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 36 млн гривень.