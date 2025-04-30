Головне за середу: податкові декларації в «Дії», підйом азійських валют

Команда «Дії» оновила форму податкової декларації. Відтепер в застосунку «Дія» знову можна подати документи й про сплату військового збору за кілька кліків. З 1 квітня на порталі державних послуг та в застосунку «Дія» тимчасово бува недоступна функція подання податкових декларацій. Припинення роботи пов'язане з оновленням форм звітності для фізосіб-підприємців (ФОП).

Гетманцев: Критерії входження до «Клубу білого бізнесу» будуть переглянуті

Уряд планує переглянути критерії для включення підприємств до «Клубу білого бізнесу», що дає податкові преференції сумлінним платникам. Йдеться не лише про пом’якшення умов, а й про усунення технічних недоліків, які заважають добропорядному бізнесу залишатися у списку.

Азійські валюти на підйомі: втрата довіри до долара грає на їхню користь — Goldman Sachs

Валюти Південної Кореї, Сінгапуру та Китаю мають високі шанси виграти від тенденції центральних банків до диверсифікації своїх валютних резервів та зменшення частки долара США. Такий прогноз озвучили стратеги Goldman Sachs.

Народний рейтинг банків: банкіри вже почали приходити до клієнтів із перевірками