Азійські валюти на підйомі: втрата довіри до долара грає на їхню користь — Goldman Sachs

Валюти Південної Кореї, Сінгапуру та Китаю мають високі шанси виграти від тенденції центральних банків до диверсифікації своїх валютних резервів та зменшення частки долара США. Такий прогноз озвучили стратеги Goldman Sachs, про що повідомляє Bloomberg.

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Зміна резервної стратегії: погляд Goldman Sachs

Аналітики банку вважають, що попри те, що долар США та євро залишатимуться основними резервними активами у світі, центральні банки можуть збільшити частку нетрадиційних валют у своїх портфелях на тлі послаблення домінуючої ролі долара.

Експерти Goldman Sachs виділили південнокорейську вону, сінгапурський долар та китайський юань як головних азійських претендентів на вигоду від цього зсуву.

Очікується, що попит на вону зросте у зв'язку з майбутнім включенням Південної Кореї до індексу державних облігацій FTSE World Government Bond Index наступного року. Сінгапур, завдяки своєму найвищому кредитному рейтингу AAA, ймовірно, вже приваблює інвестиції центральних банків. А потужні торговельні зв'язки Китаю зі світовою економікою роблять юань «природним кандидатом» для потенційного перерозподілу резервів.

«Ми вважаємо, що диверсифікація з відходом від долара має зберегтися, оскільки ця тенденція міцно вкоренилася за останнє десятиліття», — підкреслили стратеги Goldman Sachs, серед яких Денні Суванапруті та Ріна Джіо.

Долар під тиском: пошук альтернатив

Долар сша залишається ключовою світовою валютою, яка використовується для зберігання більшості резервів центральних банків та для розрахунків за ключові товари, такі як нафта. Проте центральні банки активно розглядають альтернативи долару через зростаюче занепокоєння щодо невизначеності економічної політики США.

Нещодавні торги на валютному ринку, щоденний обіг якого становить 7,5 трильйона доларів, свідчать про зниження попиту на долар. Індекс долара Bloomberg впав більш ніж на 7% з лютневого піку, що вказує на послаблення позицій США.

Стратеги Goldman Sachs також зазначають, що долар залишається переоціненим приблизно на 17%. Це посилює занепокоєння інвесторів на тлі різкого зростання невизначеності економічної політики США, рівень якої є найвищим з початку пандемії у 2020 році.