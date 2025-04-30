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30 квітня 2025, 12:37

Гетманцев: Критерії входження до «Клубу білого бізнесу» будуть переглянуті

Уряд планує переглянути критерії для включення підприємств до «Клубу білого бізнесу», що дає податкові преференції сумлінним платникам. Йдеться не лише про пом’якшення умов, а й про усунення технічних недоліків, які заважають добропорядному бізнесу залишатися у списку. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Уряд планує переглянути критерії для включення підприємств до «Клубу білого бізнесу», що дає податкові преференції сумлінним платникам.

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Що відомо

«Напевно, штраф у 340 грн є недостатнім приводом для того, аби виключати компанію з переліку „білого бізнесу“, якщо, дійсно, цей штраф був сплачений і питання вже закрите», — зазначив він.

У травні очікується внесення законопроєкту щодо вдосконалення критеріїв членства. Зокрема, планується виправити ситуації, коли підприємства фізично не можуть відповідати чинним вимогам.

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Гетманцев наголошує, що участь у «Клубі білого бізнесу» не дає автоматичних привілеїв, але звільняє підприємства від планових податкових перевірок у межах ризикоорієнтованого підходу, що реалізується вже третій рік поспіль.

Також він спростував поширену думку, що виліт із переліку означає негайне повернення перевірок: «План перевірок формується двічі на рік, і для включення до нього підприємство має відповідати певному набору ризиків».

За оцінками Європейської бізнес-асоціації, 48% компаній зацікавлені в участі у програмі. Водночас частина з них не завжди враховує критерії при веденні бізнесу, що, за словами Гетманцева, і пояснює значну ротацію списку.

«Клуб білого бізнесу»

Наразі у «клубі білого бізнесу» перебувають 4 123 юридичні особи на загальній системі оподаткування, 2 149 юридичних осіб — платники єдиного податку ІІІ групи, 984 юридичні особи — платники єдиного податку ІV групи, 211 резидентів Дія.City та 732 фізичні особи — підприємці.

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1 жовтня 2024 року набрав чинності закон (№ 11084), який передбачає створення та ведення переліку підприємств із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Цей перелік неофіційно називають «клубом білого бізнесу».

Закон запровадив новий термін — «Платник податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства». Це поняття застосовуватиметься до кінця року, в якому в Україні буде припинено дію воєнного стану.

Для підприємств, які підпадають під це поняття, запроваджується особливий режим зборів, платежів та адміністрування податків, що здійснюється податковими та митними органами.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vadimra
Vadimra
30 квітня 2025, 17:22
#
Когда уже пересмотрят вопрос, зачем нужен сам Гетьманцев, любитель щипать предпринимателей
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