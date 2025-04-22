Головне за вівторок: золото продовжує зростати, долар падає

Ціна золота оновила історичний максимум і вперше перевищила $3450 за унцію. Котирування червневих ф'ючерсів на золото на товарній біржі Чикаго (CME) зросли на 2,3%, досягнувши $3504,2 за унцію. Золото подорожчало до рекордного рівня на тлі нового витка ослаблення долара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом і побоювань, що зберігаються з приводу наслідків торгової війни.

Міжнародний ринок: Долар впав майже до 3-річного мінімуму

Долар у вівторок впав до найнижчого рівня за три роки, оскільки безперервні напади президента Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи ще більше підірвали довіру інвесторів до економіки США.

Гетманцев розповів про те, як нараховуватимуть податки на криптовалюту

Законопроєкт про регулювання віртуальних активів розглядатиме Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 25 квітня.

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