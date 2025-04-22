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22 квітня 2025, 20:00

Головне за вівторок: золото продовжує зростати, долар падає

Ціни на золото вперше в історії перевищили $3500 за унцію

Ціна золота оновила історичний максимум і вперше перевищила $3450 за унцію. Котирування червневих ф'ючерсів на золото на товарній біржі Чикаго (CME) зросли на 2,3%, досягнувши $3504,2 за унцію. Золото подорожчало до рекордного рівня на тлі нового витка ослаблення долара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом і побоювань, що зберігаються з приводу наслідків торгової війни.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
matroskin
matroskin
22 квітня 2025, 20:59
#
$ впав це про що ? Про купюру що сьогодні впала зі столу чи про що ?
Відносно гривні сьогодні він виріс, відносно Евро також.
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0
Dimamizdm1
Dimamizdm1
22 квітня 2025, 21:28
#
Кликбейтно-заказная статья, не обращай внимания
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