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22 квітня 2025, 15:55

Гетманцев розповів про те, як нараховуватимуть податки на криптовалюту

Законопроєкт про регулювання віртуальних активів розглядатиме Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 25 квітня. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Законопроєкт про регулювання віртуальних активів розглядатиме Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 25 квітня.

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Що передбачає законопроєкт

Документ, що налічує понад 200 сторінок, регулює ключові аспекти ринку криптовалют в Україні. Він визначає правовий статус регуляторів, правила обігу віртуальних активів та принципи їх оподаткування.

Як нараховуватимуть податки

За словами Гетманцева, податок стягуватиметься лише з прибутку, отриманого від різниці між ціною купівлі та продажу криптоактивів протягом року. Така модель спрощує оподаткування для користувачів.

Пільговий період для декларування

Протягом першого року після ухвалення закону українці матимуть змогу задекларувати прибутки від криптовалют за зниженою ставкою 5% без необхідності підтверджувати витрати на їх придбання.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

+
+100
guitar
guitar
22 квітня 2025, 16:04
#
т. е. получается любые грязные бабки заводим в крипту- платим с них 5% и у нас на выходе чистые законные деньги?
найс схемка для коррупционеров. скоро окажется что все военкомы и врачи мсек у нас очень успешные криптоинвесторы
+
0
yurkomik
yurkomik
22 квітня 2025, 18:05
#
Не так, платите податок і декларуєте гроші. Потім вас перевірять. А якщо доведуть що гроші крадені то посадять. В нас потатки платять навіть зі злочинних доходів по законодавству. Умовно, якщо ти незаконний перевізник заробив на цьому, то ти винен податки і нестимеш відповідальність додаткову.
+
0
bosyak
bosyak
22 квітня 2025, 16:47
#
Готуємось до податку на обмін звичайних валют, якщо для криптовалют це норм?
+
0
JWT
JWT
22 квітня 2025, 17:02
#
Підприємства, що працюють з іноземними надходженнями, вже давно звикли до податку на дохід від курсової різниці. Тому не здивуюсь, якщо обілетять і населення.
+
+15
3212242
3212242
22 квітня 2025, 18:38
#
Це точно? Наскільки я памʼятаю, ФОП з із зовнішньоекономічною діяльністю платить по курсу на день надходження.
+
0
vovan9870
vovan9870
22 квітня 2025, 17:08
#
То податкова невдовзі буде мати повний доступ не тільки до звичайних рахунків громадян, але і до криптовалютних?
+
+29
Roofil
Roofil
22 квітня 2025, 17:22
#
За що голосували те і маєте…
+
0
TAN72
TAN72
22 квітня 2025, 18:51
#
Давили, давят и будут давить.
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