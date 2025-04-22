Гетманцев розповів про те, як нараховуватимуть податки на криптовалюту

Законопроєкт про регулювання віртуальних активів розглядатиме Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 25 квітня. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев .

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Що передбачає законопроєкт

Документ, що налічує понад 200 сторінок, регулює ключові аспекти ринку криптовалют в Україні. Він визначає правовий статус регуляторів, правила обігу віртуальних активів та принципи їх оподаткування.

Як нараховуватимуть податки

За словами Гетманцева, податок стягуватиметься лише з прибутку, отриманого від різниці між ціною купівлі та продажу криптоактивів протягом року. Така модель спрощує оподаткування для користувачів.

Пільговий період для декларування

Протягом першого року після ухвалення закону українці матимуть змогу задекларувати прибутки від криптовалют за зниженою ставкою 5% без необхідності підтверджувати витрати на їх придбання.

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