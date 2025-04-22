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22 квітня 2025, 9:20

Міжнародний ринок: Долар впав майже до 3-річного мінімуму

Долар у вівторок впав до найнижчого рівня за три роки, оскільки безперервні напади президента Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи ще більше підірвали довіру інвесторів до економіки США. Про це пише Reuters.

Долар у вівторок впав до найнижчого рівня за три роки, оскільки безперервні напади президента Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи ще більше підірвали довіру інвесторів до економіки США.
Фото: depositphotos

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Падіння долара триває

Курс американської валюти впав до десятирічного мінімуму, досягнутого напередодні по відношенню до швейцарського франка, і коливався біля 3−½-річного мінімуму по відношенню до євро.

У понеділок Трамп посилив свою критику на адресу голови ФРС Джерома Пауелла в публікації Truth Social, назвавши його «головним невдахою» і вимагаючи знизити процентні ставки «ЗАРАЗ» або ризикувати уповільненням економіки.

Звільнення Пауелла

У п'ятницю радник Білого дому з економічних питань Кевін Хассет заявив, що президент і його команда продовжують вивчати, чи можуть вони звільнити Пауелла.

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Натиск Трампа стався після того, як минулого тижня Пауелл заявив, що центральний банк може дозволити собі бути терплячим у вирішенні того, як встановлювати політику, і що ставки не слід знижувати, доки не стане зрозуміло, що тарифні плани США не сприятимуть постійно вищій інфляції.

«Між Трампом і Пауелом склалася жахлива тупикова ситуація, яка викликає «занепокоєння, що будуть вжиті якісь дії для заміни Пауелла, що створить справжню паніку для долара», — сказав Ерік Кубі, головний інвестиційний директор North Star Investment Management.

Крім того, на торговельному фронті «кожен день, коли не укладаються угоди, які б надали будь-яку допомогу, це створює постійне занепокоєння», що політика Трампа в її нинішньому вигляді може бути руйнівною для економіки, сказав Кубі. Китай у понеділок звинуватив Вашингтон у зловживанні тарифами та застеріг країни від укладення угод зі Сполученими Штатами.

Долар був стабільним на рівні 0,8095 швейцарського франка, що недалеко від найнижчої позначки 0,8042 за десятиліття, досягнутої на попередній сесії.

Американська валюта коштувала 140,99 ієни, коливаючись близько до семимісячного мінімуму в понеділок на рівні 140,48. Євро незначно змінився на рівні 1,1502 долара після стрибка до 1,1573 долара в понеділок вперше з листопада 2021 року. Стерлінг був стабільним на рівні 1,3376 долара після різкого зростання до 1,3421 долара.

«Чим довше тривають спекуляції щодо незалежності монетарної політики США, тим довше долар США ризикує падати», — сказав Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної та сталої економіки Commonwealth Bank of Australia. «Можливо, знадобиться ще один розпродаж на ринку державних облігацій США або ринку акцій, щоб спонукати президента Трампа утриматися від таких коментарів».

Індекс долара США відносно шести основних валют склав 98,454 після падіння до 97,923 на попередній сесії, рівня, якого не було з березня 2022 року.

Навіть чутливий до ризику австралійський долар піднявся до чотиримісячного піку в $0,6436 у понеділок і залишався близьким до цього рівня під час останньої сесії.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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