Citi підвищив прогноз ціни золота на три місяці до $3500 за унцію

Аналітики Citi Research підвищили прогнозну ціну золота на найближчі три місяці до $3500 за унцію з очікуваних раніше $3200 за унцію.

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Що кажуть аналітики

На їхню думку, інтерес до купівлі дорогоцінного металу підтримується побоюваннями щодо того, який вплив імпортні мита, що вводяться США, вплинуть на світову торгівлю.

Крім того, нещодавно влада Китаю дозволила десяти страховим компаніям виділити до 1% їх активів на купівлю золота, що може згенерувати річний попит обсягом близько 255 тонн.

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За оцінкою Citi, це приблизно чверть від загального обсягу покупок світових центральних банків, повідомляє Reuters.

Котирування червневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex під час торгів у понеділок зросли на 2,3% до $3403,9 за унцію. З початку поточного року дорогоцінний метал додав у ціні майже 29%.

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