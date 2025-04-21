Citi повысил прогноз цены золота на три месяца до $3500 за унцию

Аналитики Citi Research повысили прогнозную цену золота на ближайшие три месяца до $3500 за унцию с ожидавшихся ранее $3200 за унцию.

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Что говорят аналитики

По их мнению, интерес к покупке драгметалла поддерживается опасениями относительно того, какое влияние вводимые США импортные пошлины окажут на мировую торговлю.

Кроме того, недавно власти Китая позволили десяти страховым компаниям выделить до 1% их активов на покупку золота, что может сгенерировать годовой спрос в объеме около 255 тонн.

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По оценке Citi, это составляет примерно четверть от общего объема покупок мировых центральных банков, сообщает Reuters.

Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex в ходе торгов в понедельник выросли на 2,3% до $3403,9 за унцию. С начала текущего года драгметалл прибавил в цене почти 29%.

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