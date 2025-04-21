Ціни на золото вперше в історії перевищили $3400 за унцію

Ціна на золото оновила історичний максимум і вперше перевищила $3400 за унцію. Котирування червневих ф'ючерсів на золото на товарній біржі Чикаго (CME) зросли на 2,19%, досягнувши $3401,3 за унцію. Про це пише Bloomberg.

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Торговий конфлікт

Золото дорожчає на тлі подальшого ослаблення долара США та побоювань торгової війни.

Торговий конфлікт, започаткований президентом США Дональдом Трампом, вивів з рівноваги ринки, підірвавши апетит до ризикових активів і одночасно викликавши стрімкий перетік учасників ринку в активи-притулки. Так, вкладення у біржові фонди, забезпечені золотом, демонстрували зростання протягом останніх 12 тижнів, це найтриваліший період із 2022 року, підрахувало видання.

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Підтримку ринку золота також надала критика Дональдом Трампом глави ФРС Джерома Пауелла, пише Bloomberg. Трамп розглядає можливість усунути Пауелла, повідомив директор Національної економічної ради Кевін Хассетт.

Прогнози аналітиків

Аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз щодо вартості золота. У банку очікують, що до кінця цього року ціна на дорогоцінний метал зросте до $3700 за унцію, а до середини 2026 року, як передбачається, досягне $4000 за унцію.

У Deutsche Bank прогнозують, що ціна золота на кінець року становитиме близько $3350 за унцію. У Citi прогнозують, що в перспективі трьох місяців ціни на дорогоцінний метал будуть близько $3200, у перспективі 12 місяців — близько $3000 за унцію.

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