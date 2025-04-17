Головне за четвер: Ставка НБУ, інвестиційні золоті монети та рейтинг МФО

Ралі на світовому ринку золота підігріло інтерес українців до інвестиційних золотих монет. Інвестори готові вкладати кошти в монети як вітчизняного, так й іноземного виробництва. На деяких цікавих варіантах «Мінфін» зупинився докладніше.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Нацбанк погіршив оцінку динаміки економічного відновлення

НБУ погіршив свої оцінки динаміки економічного відновлення. Очікується, що у 2025 році економіка України зросте на 3,1% (січневий прогноз було 3,6%). Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть безкоштовно застрахувати авто

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 12295-д щодо компенсацію витрат за автоцивілку для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Рейтинг МФО: компанії збільшують суми і строки, на які готові видавати кредити під умовні 0%

Загальна сума кредитів, яку минулого року видали українцям МФО, суттєво зросла, але кредитні організації не бачать приводів для радості: статистика покращилась переважно через інфляцію. Для залучення нових клієнтів фінкомпанії стають лояльнішими і готові давати в борг під 0% річних на пільговий період дедалі більші суми.