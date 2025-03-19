«ВВП України зріс на 1,1% — міністр економіки»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 березня 2025, 8:53

ВВП України зріс на 1,1% — міністр економіки

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-лютий 2025 року становить 1,1%. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, пише «Інтерфакс-Україна».

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-лютий 2025 року становить 1,1%.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Хоча це помірне зростання, воно залишається позитивним сигналом економічної стійкості. Незважаючи на постійні виклики війни, інфляції та руйнування інфраструктури, економіка України поступово відновлюється і демонструє ознаки зростання», — написала вона.

За словами Свириденко, на такі результати вплинуло відновлення інфраструктури, оскільки значні державні кошти спрямовуються на відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, включаючи масштабну реконструкцію, ремонт та житлове будівництво і підвищення активності в металургійному секторі, оскільки продовжує зростати виробництво чавуну, сталі та прокату.

Зазначається, що на зростання ВВП також вплинуло розширення оборонно-промислового комплексу: закупівля вітчизняної оборонної продукції, нарощування виробничих потужностей, виконання оборонних контрактів підтримують промисловий та технологічний розвиток та реалізація програм відновлення та розвитку бізнесу, які підтримують зростання переробної промисловості в цілому.

Читайте також: Зростання ВВП України у січні сповільнилося до 1,5% — Мінекономіки

Щодо перешкод, то основними проблемами є нестача кваліфікованих кадрів, обмежений доступ до фінансування, пошкодження енергетичної інфраструктури, зростання вартості енергоносіїв та логістичні обмеження, вказано в дописі.

«Відновлення економіки України відбувається не без перешкод, але ознаки стійкості є беззаперечними. Зосередженість уряду на розвитку інфраструктури, промисловому зростанні та оборонному виробництві створила основу для економічної стабільності, навіть в умовах війни. За умови подальших інвестицій, стратегічних реформ та міжнародної підтримки шлях до відновлення залишається міцним», — резюмувала Свириденко.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
19 березня 2025, 9:02
#
«ВВП України зріс на 1,1% — міністр економіки»

Ага, «віримо»)0))

Тільки чомусь кадрів більше не стає, платників податків більше не стає, продукцію в Україні виготовляють переважно без доданої вартості, просто видобуваючи сировину або продукти харчування з низькою маржею, за рахунок чого наше ввп під час війни може «зростати» цікаво)))

За словами Свириденко, на такі результати вплинуло відновлення інфраструктури (за рахунок коштів партнерів, це не наш здобуток), оскільки значні державні кошти спрямовуються на відновлення пошкодженої критичної інфраструктури(за рахунок коштів партнерів, це не наш здобуток), включаючи масштабну реконструкцію, ремонт та житлове будівництво і підвищення активності в металургійному секторі(продаючи залізяки багато не заробиш для реального зростання ввп в умовах війни, відтоку кадрів і платників податків, плюс залізяки (труби) це не мікросхеми, чипи, відеокарти і тд, там доданої вартості немає), оскільки продовжує зростати виробництво чавуну, сталі та прокату.

+
0
bosyak
bosyak
19 березня 2025, 10:04
#
Додана вартість є у будь якому товарі, десь більша десь менша, інакше б товару не було б. «за рахунок коштів партнерів, це не наш здобуток» — все що вкладається в Україні це наш «здобуток». «розширення оборонно-промислового комплексу» — це головна причина росту ВВП. Але ріст опк на хліб не «намажешь».
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами