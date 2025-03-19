Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-лютий 2025 року становить 1,1%. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, пише «Інтерфакс-Україна».
ВВП України зріс на 1,1% — міністр економіки
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Що відомо
«Хоча це помірне зростання, воно залишається позитивним сигналом економічної стійкості. Незважаючи на постійні виклики війни, інфляції та руйнування інфраструктури, економіка України поступово відновлюється і демонструє ознаки зростання», — написала вона.
За словами Свириденко, на такі результати вплинуло відновлення інфраструктури, оскільки значні державні кошти спрямовуються на відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, включаючи масштабну реконструкцію, ремонт та житлове будівництво і підвищення активності в металургійному секторі, оскільки продовжує зростати виробництво чавуну, сталі та прокату.
Зазначається, що на зростання ВВП також вплинуло розширення оборонно-промислового комплексу: закупівля вітчизняної оборонної продукції, нарощування виробничих потужностей, виконання оборонних контрактів підтримують промисловий та технологічний розвиток та реалізація програм відновлення та розвитку бізнесу, які підтримують зростання переробної промисловості в цілому.
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Щодо перешкод, то основними проблемами є нестача кваліфікованих кадрів, обмежений доступ до фінансування, пошкодження енергетичної інфраструктури, зростання вартості енергоносіїв та логістичні обмеження, вказано в дописі.
«Відновлення економіки України відбувається не без перешкод, але ознаки стійкості є беззаперечними. Зосередженість уряду на розвитку інфраструктури, промисловому зростанні та оборонному виробництві створила основу для економічної стабільності, навіть в умовах війни. За умови подальших інвестицій, стратегічних реформ та міжнародної підтримки шлях до відновлення залишається міцним», — резюмувала Свириденко.
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Коментарі - 2
Ага, «віримо»)0))
Тільки чомусь кадрів більше не стає, платників податків більше не стає, продукцію в Україні виготовляють переважно без доданої вартості, просто видобуваючи сировину або продукти харчування з низькою маржею, за рахунок чого наше ввп під час війни може «зростати» цікаво)))
За словами Свириденко, на такі результати вплинуло відновлення інфраструктури (за рахунок коштів партнерів, це не наш здобуток), оскільки значні державні кошти спрямовуються на відновлення пошкодженої критичної інфраструктури(за рахунок коштів партнерів, це не наш здобуток), включаючи масштабну реконструкцію, ремонт та житлове будівництво і підвищення активності в металургійному секторі(продаючи залізяки багато не заробиш для реального зростання ввп в умовах війни, відтоку кадрів і платників податків, плюс залізяки (труби) це не мікросхеми, чипи, відеокарти і тд, там доданої вартості немає), оскільки продовжує зростати виробництво чавуну, сталі та прокату.