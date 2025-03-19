«ВВП України зріс на 1,1% — міністр економіки»

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-лютий 2025 року становить 1,1%. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, пише «Інтерфакс-Україна».

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Що відомо

«Хоча це помірне зростання, воно залишається позитивним сигналом економічної стійкості. Незважаючи на постійні виклики війни, інфляції та руйнування інфраструктури, економіка України поступово відновлюється і демонструє ознаки зростання», — написала вона.

За словами Свириденко, на такі результати вплинуло відновлення інфраструктури, оскільки значні державні кошти спрямовуються на відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, включаючи масштабну реконструкцію, ремонт та житлове будівництво і підвищення активності в металургійному секторі, оскільки продовжує зростати виробництво чавуну, сталі та прокату.

Зазначається, що на зростання ВВП також вплинуло розширення оборонно-промислового комплексу: закупівля вітчизняної оборонної продукції, нарощування виробничих потужностей, виконання оборонних контрактів підтримують промисловий та технологічний розвиток та реалізація програм відновлення та розвитку бізнесу, які підтримують зростання переробної промисловості в цілому.

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Щодо перешкод, то основними проблемами є нестача кваліфікованих кадрів, обмежений доступ до фінансування, пошкодження енергетичної інфраструктури, зростання вартості енергоносіїв та логістичні обмеження, вказано в дописі.

«Відновлення економіки України відбувається не без перешкод, але ознаки стійкості є беззаперечними. Зосередженість уряду на розвитку інфраструктури, промисловому зростанні та оборонному виробництві створила основу для економічної стабільності, навіть в умовах війни. За умови подальших інвестицій, стратегічних реформ та міжнародної підтримки шлях до відновлення залишається міцним», — резюмувала Свириденко.