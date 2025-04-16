Головне за середу: золото зростає, оцінка боргу України від США
Ціна золота досягла чергового рекорду, перевищивши $3275 за унцію, після того, як Дональд Трамп запустив розслідування щодо імпорту критично важливих мінералів, посиливши напругу в глобальній торгівлі.
США зменшили оцінку боргу України за військову допомогу до $100 млрд — Bloomberg
США переглянули обсяг допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення росії, знизивши оцінку з $300 млрд до $100 млрд, що наближається до української оцінки в $90 млрд.
Сповільнення інфляції та долар по 43,5 грн/$. ICU оновила макропрогноз на 2025 рік
Українська економіка перейшла в режим повільного зростання з 3 кварталі 2024 року, і шанси на значне прискорення темпів відновлення є дуже низькими. Потреба поступово скорочувати дефіцит бюджету та, відповідно, державні видатки буде суттєво обмежувати економічне зростання в майбутньому.
Гривневі депозити перетікають у валютні: скільки зараз заробляють на вкладах у малих банках
Невеликі банки слідом за колегами більшого калібру переключаються на довші вклади. У квітні учасники огляду із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн найбільше платили за вкладами на пів року (14,43% річних) та на 9 місяців (14,56% річних). Найнижчі ставки припадають на найдовші та найкоротші вклади.
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