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16 квітня 2025, 20:00

Головне за середу: золото зростає, оцінка боргу України від США

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Джерело: Мінфін
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